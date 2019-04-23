Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры

Во вторник тренер спортсмена Елена Буянова сообщила ТАСС, что 23-летний фигурист принял решение завершить спортивную карьеру.
«Начну с того, что тут нет драмы, мое время было, оно ушло, но оно было. А скоро оно еще будет вновь. Я благодарю вас, болельщики, без вас нет и не было бы нас. Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то, что я остался собой, не потерял свое я, спасибо», — говорится в заявлении.
Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун — действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы в национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019). На Универсиаде 2019 года в Красноярске занял второе место. Фигурист не принял участия в прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме по медицинским показаниям.