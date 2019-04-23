Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры

«Начну с того, что тут нет драмы, мое время было, оно ушло, но оно было. А скоро оно еще будет вновь. Я благодарю вас, болельщики, без вас нет и не было бы нас. Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то, что я остался собой, не потерял свое я, спасибо», — говорится в заявлении.