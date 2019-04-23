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16:15 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры

ТАСС, 23 апреля. Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун выразил благодарность болельщикам за поддержку после завершения профессиональной карьеры. Об этом спортсмен сообщил во вторник в Instagram.

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Во вторник тренер спортсмена Елена Буянова сообщила ТАСС, что 23-летний фигурист принял решение завершить спортивную карьеру.

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«Начну с того, что тут нет драмы, мое время было, оно ушло, но оно было. А скоро оно еще будет вновь. Я благодарю вас, болельщики, без вас нет и не было бы нас. Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то, что я остался собой, не потерял свое я, спасибо», — говорится в заявлении.

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун — действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы в национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019). На Универсиаде 2019 года в Красноярске занял второе место. Фигурист не принял участия в прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме по медицинским показаниям.

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