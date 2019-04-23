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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Урманов: Ковтун не показал в своей карьере ничего, зачем его обсуждать?

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру. По его мнению, эту новость даже не стоит обсуждать.

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«Для меня эта новость не стала неожиданной. Считаю, что Максима Ковтуна вообще не следует обсуждать. Спортсмен не показал в своей спортивной карьере ничего. И заявления, которые делал, он никогда не оправдывал. Поэтому чего тут обсуждать. Ну завершил и завершил».

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Перспективы надо ведь реализовывать. А он этого не делал. В последнем сезоне вроде как мальчик вернулся, но, как оказалось позже, он не вернулся.

«Максим сказал, что хочет заняться тренерской деятельностью? Дай бог ему здоровья. Вперёд», — цитирует Урманова «Спорт день за днём».

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.

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