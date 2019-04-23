Урманов: Ковтун не показал в своей карьере ничего, зачем его обсуждать?

«Для меня эта новость не стала неожиданной. Считаю, что Максима Ковтуна вообще не следует обсуждать. Спортсмен не показал в своей спортивной карьере ничего. И заявления, которые делал, он никогда не оправдывал. Поэтому чего тут обсуждать. Ну завершил и завершил».