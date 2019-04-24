Предательство и заговор: зигзаги жизни Родниной

Источник: РИА "Новости"

Фигурное катание как лечение от пневмонии

Карьера Ирины Родниной в фигурном катании началась при далеко не благоприятных обстоятельствах. С самого детства она страдала пневмонией. По рекомендации врачей девочка стала заниматься спортом. Причем медики советовали Родниной активные занятия на открытом воздухе. В связи с этим родители будущей фигуристки поставили свою дочь на коньки.

В итоге мать Ирины Родниной Юлия Яковлевна отдала ее в секцию фигурного катания в группу Якова Смушкина. Однако там Роднина не задержалась и по совету тренеров перешла в школу ЦСКА.

До 15 лет Ирина каталась как одиночница, но в 1962 году перешла в парное катание.

Ее партнером стал Олег Власов, и под руководством чешских специалистов Сони и Милослава Балуна дуэт взял бронзу на всесоюзных юношеских соревнованиях в следующем же сезоне.

Несмотря на это, сотрудничество Родниной с Власовым и чехами неожиданно прекратилось: Балуны вернулись на историческую родину, а Ирина осталась сама по себе.

Заслуженный мастер спорта Ирина Константиновна Роднина и заслуженный тренер СССР Станислав Алексеевич Жук. | Источник: РИА "Новости"

Знакомство с Жуком и Улановым

Талант Родниной вовремя заметил известный тренер Станислав Жук, который моментально нашел своей новой подопечной пару. Ее партнером стал Алексей Уланов.

В 1966 году новоиспеченный дуэт сразу же дебютировал на международных соревнованиях. В следующем сезоне Роднина и Уланов добились первой крупной победы, заняв первое место на турнире «Московские коньки», а затем завоевали бронзу на чемпионате СССР.

Тогда же высшие чины приняли решение включить талантливую пару в состав национальной сборной. На дебютном для себя первенстве Европы Роднина с Улановым заняли пятое место, неудачно откатав произвольную программу.

После этого Жук решил насытить арсенал своих подопечных, которые выучили в том числе двойной аксель.

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В следующем сезоне Роднина и Уланов стали третьими на национальном первенстве, однако на международных турнирах добились триумфа.

На чемпионат Европы в немецком Гармиш-Партенкирхене, куда въезд Жуку был запрещен, фигуристы отправились без сопровождения тренера. Однако отсутствие Станислава Алексеевича не помешало им завоевать золото, опередив пары Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, а также Тамары Москвиной и Алексея Мишина.

В том же сезоне Роднина и Уланов выиграли чемпионат мира. С того же момента началась победная серия знаменитой спортсменки.

До сезона-1971/72 включительно подопечные Жука выигрывали на всех турнирах, в которых принимали участие, став четырехкратными чемпионами мира и Европы. Однако после триумфа на Олимпийских играх — 1972 в Саппоро пара распалась.

Инициатором разрыва стал Уланов, который выразил желание начать сезон-1972/73 с новой партнершей — Людмилой Смирновой, которая до этого каталась с Андреем Сурайкиным. Причем дуэт Смирновой и Сурайкина был главным конкурентом Родниной и Уланова.

Объясняя свое решение, Алексей заявил о планах сыграть со Смирновой свадьбу. Позднее Роднина говорила, что никакой «женской» обиды на своего партнера не держала.

«Леша всегда был для меня только товарищем по спорту, партнером. Перед нами стояла высокая цель, и я почему-то была уверена, что вместе с Лешей мы ее достигнем, что наш спортивный союз нерушим. Оказалось, он думает совсем иначе. Так стоит ли продолжать?» — говорила она.

Чемпионы XIII Олимпийских игр в Лейк-Плейсиде в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев. | Источник: РИА "Новости"

Новый партнер, заговор в Чехословакии

В связи с распадом дуэта с Улановым Роднина всерьез задумалась о завершении карьеры или в противном случае о переходе в одиночницы. Однако по рекомендации Жука она начала следующий сезон в паре с Александром Зайцевым. Уроженец Ленинграда обладал высоким уровнем техники, а также был одним из самых талантливых фигуристов своего времени.

Первый же турнир Роднина и Зайцев выиграли, завоевав золото чемпионата СССР в 1973 году. Тогда же они достигли триумфа на первенстве Европы в Кельне, опередив не кого-нибудь, а пару Смирновой и Уланова.

Однако дебютный соревновательный год Родниной и Зайцева не обошелся без инцидентов.

На чемпионате мира в Братиславе произошел резонансный случай, который впоследствии обсуждался не одно десятилетие. Во время произвольной программы советских фигуристов в ледовом дворце одного из крупнейших городов существовавшей тогда Чехословакии случилось замыкание в радиорубке. В связи с этим отключилось и музыкальное сопровождение, из-за чего едва не было сорвано выступление Родниной и Зайцева. Однако, несмотря на это, советские фигуристы продолжили свой прокат, а затем и завоевали золото.

«Когда музыка остановилась, я понимала, что делать дальше. Жук нам стал делать знаки: мол, продолжайте. Я еще увидела рефери — то ли австрийца, то ли швейцарца. Помню, что он говорил по-русски. Он все время свистел, пытаясь нас остановить, но мы уже шли напролом. Жук все время нам показывал, чтобы мы продолжали кататься. Публика молчала. Тишина полная. Музыка остановилась в середине программы, когда я наверху в поддержке. Там три перескока и на четвертый шел подъем. В момент подъема, когда я уже была где-то на уровне плеча Зайцева, музыка остановилась. Поддержку мы сделали по инерции, выехали из нее и проскочили мимо Жука. И только когда мы закончили эту комбинацию, публика стала нам аплодировать. Но секунд 9−12 громадный зал — и тишина! Мы только слышим хруст своих коньков о лед. Начали медленную часть, а публика уже раскочегарилась, начала аплодировать и кричать», — вспоминала Роднина, подчеркнув, что судьи предлагали фигуристам откатать свою программу заново.

Интересно, что впоследствии истинные причины отключения звукового сопровождения выяснились: организаторы намеренно отключили музыку, предприняв попытку ответить за действия властей СССР в Чехословакии в 1968 году.

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Уход к Тарасовой, золотой олимпийский «хет-трик»

В следующем сезоне Роднина и Зайцев вновь выиграли чемпионаты СССР, Европы и мира, однако отношения с Жуком становились все более натянутыми. В конечном итоге пара в 1974 году перешла в группу Татьяны Тарасовой, только начинавшей тренерскую карьеру.

Уже тогда Татьяна Анатольевна делала большой акцент не только на технических элементах, но и на артистичности.

В дебютный сезон под ее руководством пара вновь выиграла все турниры, участие в которых принимала: чемпионат СССР, а также первенства мира и Европы.

Накануне олимпийского сезона Роднина и Зайцев сыграли свадьбу в апреле 1975 года. Событие освещалось настолько широко, что на нем присутствовали даже иностранные журналисты, в том числе и из США.

На Олимпиаде-1976 в Инсбруке пара едва не провалилась: в произвольной программе Зайцев коснулся льда рукой, однако сумел чисто исполнить тройной флип и подкрутку.

В результате судьи единогласно отдали Родниной и Зайцеву первое место.

В феврале 1979 года у пары родился сын Александр, из-за чего фигуристы пропустили целый сезон. После их возвращения на лед американцы оказали на Роднину и Зайцева повышенное давление.

Пара Тайи Бабилонии и Рэнди Гарднера, которые в момент отсутствия россиян выиграли чемпионат мира 1979 года, обвинили отечественных спортсменов в применении запрещенных приемов, среди которых, в частности, была поддержка на уровне бедра. Однако действия Родниной и Зайцева были признаны легитимными.

Благодаря этому Ирина и Александр выиграли очередной чемпионат Европы, а также взяли золото на Олимпийских играх — 1980 в Лейк-Плэсиде.

В США Роднина и Зайцев чисто исполнили двойной флип, а также ту самую поддержку за бедро вместе с тодесом и параллельными вращениями. После успешного выполнения двойного акселя и тройной подкрутки, что на тот момент являлось наисложнейшим элементом в парном катании, вопрос о победителях соревнований был снят.

Всего в своей карьере Роднина выиграла 11 чемпионатов Европы, трижды становилась олимпийской чемпионкой, а также завоевала десять золотых наград на мировых первенствах, в связи с чем вошла в книгу рекордов Гиннеса, не проиграв ни одного турнира.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках в парном разряде (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира (1969-78), одиннадцатикратная чемпионка Европы (1969-78, 1980) Ирина Константиновна Роднина. | Источник: РИА "Новости"

Из спорта в депутаты

Олимпийский сезон стал последним в карьере Родниной, которая приняла решение заняться тренерской деятельностью. Через школу Ирины Константиновны прошли Инна Уткина, Сергей Лиханский, Марат Акбаров и Вероника Першина. Однако в начале 2000-х годов прославленная фигуристка ушла из спорта в политику.

В 2003 и 2004 годах она участвовала в довыборах в Государственную думу Российской Федерации, но дважды проиграла.

Спустя три года Роднина была избрана депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» от Омской области. Тогда же она заняла в парламенте пост заместителя председателя комитета по образованию.

Под руководством Родниной было запущено несколько проектов. В 2011 году она была вновь переизбрана депутатом Госдумы и вошла в состав комитета по вопросам женщин, семьи и детей.