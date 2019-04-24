Бестемьянова: Своей карьерой обязана Тарасовой
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка фигуристка Наталья Бестемьянова, заявила, что ее успешная карьера состоялась благодаря тренеру Татьяне Тарасовой.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка фигуристка Наталья Бестемьянова, заявила, что ее успешная карьера состоялась благодаря тренеру Татьяне Тарасовой.
Бестемьянова в дуэте с Андреем Букиным в 1988 году победила в танцах на льду на Играх в Калгари. Также на их счету четыре золота на чемпионатах мира и пять побед на чемпионатах Европы. Во вторник Бестемьянова и Букин были включены во Всемирный зал славы фигурного катания.
«Конечно, Татьяна Анатольевна! Своей карьерой мы с Андреем Букиным обязаны ей. Как же приятно, что уже столько лет мы вспоминаем спортивные заслуги многочисленных учеников Татьяны Анатольевны», — заявила Бестемьянова, отвечая на вопрос «кто внес наибольший вклад в ваше становление как спортсменки высочайшего уровня».
Бестемьянова считает, что в будущем на включение во Всемирный зал славы фигурного катания от России могли бы претендовать Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.
«Олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Женя Медведева и Лиза Туктамышева уже доказали, что достойны этой чести. Спортивным функционерам