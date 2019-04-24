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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова, Слуцкая, Медведева. Самые дерзкие наряды, которые ломают сознание

Иногда наряды фигуристок впечатляют так, что сам номер можно уже не смотреть.

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Источник: РИА "Новости"

Евгения Медведева вновь вызвала резонанс среди поклонников фигурного катания, представив свой новый образ для показательных выступлений. Фигуристка появилась на льду во всем розовом, с короткой шубкой на плечах и волосами, убранными в длинный хвост. Вспоминаем, когда еще фигуристы удивляли своими нарядами.

Евгения Медведева

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Недавний костюмы Александры Степановой разволновал многих мужчин. Он как будто бы показывал все и одновременно ничего, а также прекрасно подчеркивал идеальную фигуру спортсменки.

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Алена Савченко в 2014 году удивляла своей «Розовой пантерой».

Источник: AFP 2019

Номер стюардессы в исполнении Елизаветы Туктамышевой стал бомбой прошедшего сезона. Образ настолько понравился публике, что Лиза исполняла его даже в перерыве матча хоккейного СКА.

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Француженка Натали Пешала однажды переборщила с платьем и задиранием юбки. Образ получился слишком откровенным.

Источник: AFP 2019

Что может быть более дрзким, чем женщина-кошка? Ирина Слуцкая в 2005 году решилась на такой образ после выхода фильма «Catwoman» с Холли Берри.

Источник: AFP 2019

Короткая юбка, кожаный бюстгалтер, сеточка поверх всей этой красоты. Японка Мики Андо сумела привлечь к себе внимание.

Источник: Reuters

Алина Загитова своим кожаным образом покорила немало сердец любителей фигурного катания.

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