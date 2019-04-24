Загитова, Слуцкая, Медведева. Самые дерзкие наряды, которые ломают сознание
Иногда наряды фигуристок впечатляют так, что сам номер можно уже не смотреть.
Иногда наряды фигуристок впечатляют так, что сам номер можно уже не смотреть.
Евгения Медведева вновь вызвала резонанс среди поклонников фигурного катания, представив свой новый образ для показательных выступлений. Фигуристка появилась на льду во всем розовом, с короткой шубкой на плечах и волосами, убранными в длинный хвост. Вспоминаем, когда еще фигуристы удивляли своими нарядами.
Евгения Медведева
Недавний костюмы Александры Степановой разволновал многих мужчин. Он как будто бы показывал все и одновременно ничего, а также прекрасно подчеркивал идеальную фигуру спортсменки.
Алена Савченко в 2014 году удивляла своей «Розовой пантерой».
Номер стюардессы в исполнении Елизаветы Туктамышевой стал бомбой прошедшего сезона. Образ настолько понравился публике, что Лиза исполняла его даже в перерыве матча хоккейного СКА.
Француженка Натали Пешала однажды переборщила с платьем и задиранием юбки. Образ получился слишком откровенным.
Что может быть более дрзким, чем
Короткая юбка, кожаный бюстгалтер, сеточка поверх всей этой красоты. Японка Мики Андо сумела привлечь к себе внимание.
Алина Загитова своим кожаным образом покорила немало сердец любителей фигурного катания.