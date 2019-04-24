«Мое время ушло». Фигурист Ковтун завершил карьеру, так и не раскрыв свой талант
О том, как складывался путь спортсмена, а также есть ли у него шансы стать успешным тренером — в материале ТАСС.
О том, как складывался путь спортсмена, а также есть ли у него шансы стать успешным тренером — в материале ТАСС.
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун 23 апреля объявил о завершении карьеры.
Кажется, ожидать можно было чего угодно, но только не этого. Слишком уж хорошо все было — вот Максим выходит на стартовую позицию перед произвольной программой декабрьского чемпионата России. Чисто делает два из трех заявленных четверных прыжков в начале, а в конце — каскады тройной аксель — тройной тулуп и тройной лутц — тройной сальхов через ойлер. Выступление еще продолжалось, однако всем уже было понятно, что Ковтун своего не отдаст. И вот «Кармен» Жоржа Бизе стихла, и этот момент, что называется, прочувствовали абсолютно все — публика саранского Ледового дворца, повстававшая со своих мест, зрители у экранов телевизоров, сам Максим и комментаторы, включая Татьяну Тарасову, помогавшую Елене Буяновой тренировать его последние лет семь.
На следующий день после четвертой победы на чемпионатах России Максим появился в
Но затем последовал провал на чемпионате Европы в Минске, где лишь три прыжковых элемента в двух программах получились «на плюс». Тот турнир был праздником испанца Хавьера Фернандеса, отчаянно желавшего завоевать восьмое золото чемпионатов Европы перед уходом из спорта, но Ковтун при
С абстрактной формулировкой «по медицинским показаниям» фигурист в итоге в Сайтаму не поехал, и лишь сейчас стало известно, что в тот период у него обострились проблемы со спиной. Видимо, примерно тогда же Ковтун, которому в июне исполнится 24 года, все для себя решил. Вот таким парадоксальным образом завершилась карьера одного из самых талантливых российских фигуристов последнего времени.
Хотя на самом деле спортивный путь Ковтуна всегда шел по синусоиде. В 2011 году он переехал в Москву из родного Екатеринбурга и начал тренироваться в группе Николая Морозова. В первый же международный сезон на юниорском уровне 16-летний фигурист завоевал золото и серебро этапов
Летом 2012-го Ковтун попал в ЦСКА, где за него взялись Буянова и Тарасова. Вряд ли хоть
Спустя полгода тренировок у Буяновой Ковтун выиграл юниорский финал
По итогам закрытого контрольного проката федерация отдала предпочтение более опытному, авторитетному и, чего уж говорить, надежному Плющенко, во многом благодаря которому и было завоевано золото первого в истории Олимпиад командного турнира. Впрочем, перед стартом личных соревнований у Ковтуна еще сохранялась возможность выступить на домашних Играх.
Тем более что терзаемый старыми травмами Плющенко был не против, чтобы его заменил молодой и техничный партнер по национальной команде. Однако
После Сочи последовали еще две подряд победы на национальном чемпионате, серебро, бронза и снова серебро европейских первенств. А вместе с тем — копившиеся проблемы со здоровьем и неудачи на чемпионатах мира (7-е, 18-е и 11-е места). Со временем фигурное катание стало для него рутиной, и пока он пытался из нее вырваться, параллельно занимаясь поиском себя и сменой тренеров — от Буяновой, Инны Гончаренко и даже Плющенко снова к Буяновой, — другие спортсмены разучивали новые сложные элементы. В
«Мое время было. Оно ушло, но оно было» — так Максим охарактеризовал свою карьеру. Яркую, запоминающуюся, бесспорно, знаковую для российского и международного спорта. Жаль только, что уж очень скоротечную. Как подметила Тарасова, всю полноту своего таланта Ковтун, к сожалению, так и не раскрыл.
Впрочем, на этом спортивный путь Ковтуна не заканчивается. Сам фигурист заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера, и это могло бы быть очень интересно. Мнения специалистов на этот счет сильно разнятся:
Со стороны же кажется, что у Ковтуна все может получиться. И причин для этого сразу несколько.
Ну, а
И этот опыт постоянной борьбы с собой, безусловно, поможет ему в дальнейшем — была бы мотивация. Хотя
Владислав Жуков
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