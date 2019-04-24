«Мое время ушло». Фигурист Ковтун завершил карьеру, так и не раскрыв свой талант

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Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун 23 апреля объявил о завершении карьеры.

Кажется, ожидать можно было чего угодно, но только не этого. Слишком уж хорошо все было — вот Максим выходит на стартовую позицию перед произвольной программой декабрьского чемпионата России. Чисто делает два из трех заявленных четверных прыжков в начале, а в конце — каскады тройной аксель — тройной тулуп и тройной лутц — тройной сальхов через ойлер. Выступление еще продолжалось, однако всем уже было понятно, что Ковтун своего не отдаст. И вот «Кармен» Жоржа Бизе стихла, и этот момент, что называется, прочувствовали абсолютно все — публика саранского Ледового дворца, повстававшая со своих мест, зрители у экранов телевизоров, сам Максим и комментаторы, включая Татьяну Тарасову, помогавшую Елене Буяновой тренировать его последние лет семь.

На следующий день после четвертой победы на чемпионатах России Максим появился в пресс-центре. Он долго и обстоятельно отвечал на вопросы относительно мотивов возвращения после пропущенного сезона, когда казалось, что Ковтуна на соревнованиях мы уже не увидим. Рассказывал, как ему пришлось похудеть килограммов на 15, чтобы возобновить работу с Буяновой, во всех деталях описывал изменения тренировочного процесса. Отметил, что к следующему сезону планирует усложнять программы, а перед началом нынешнего скручивал сложнейший из ныне известных четверных прыжков — лутц. Тогда казалось, что Ковтун вернулся всерьез и надолго, и не было причин полагать, что те моменты триумфа станут для него лебединой песней.

Но затем последовал провал на чемпионате Европы в Минске, где лишь три прыжковых элемента в двух программах получились «на плюс». Тот турнир был праздником испанца Хавьера Фернандеса, отчаянно желавшего завоевать восьмое золото чемпионатов Европы перед уходом из спорта, но Ковтун при более-менее чистых прокатах вполне способен был ему помешать. А в итоге стал лишь 14-м — хуже на континентальном первенстве он никогда не выступал.

Несмотря на это, исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) включил его в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме. Однако за пару недель до турнира Ковтун выступил на Универсиаде в Красноярске, где занял второе место, и на мировое первенство его попросту не хватило.

С абстрактной формулировкой «по медицинским показаниям» фигурист в итоге в Сайтаму не поехал, и лишь сейчас стало известно, что в тот период у него обострились проблемы со спиной. Видимо, примерно тогда же Ковтун, которому в июне исполнится 24 года, все для себя решил. Вот таким парадоксальным образом завершилась карьера одного из самых талантливых российских фигуристов последнего времени.

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Было время. И ушло

Хотя на самом деле спортивный путь Ковтуна всегда шел по синусоиде. В 2011 году он переехал в Москву из родного Екатеринбурга и начал тренироваться в группе Николая Морозова. В первый же международный сезон на юниорском уровне 16-летний фигурист завоевал золото и серебро этапов Гран-при, а в финале серии показал четвертый результат. Однако уже через год пути Морозова и Ковтуна разошлись. Спустя пару лет Максим честно признается — тренер его выгнал. Официально — потому что не сошлись характерами.

Летом 2012-го Ковтун попал в ЦСКА, где за него взялись Буянова и Тарасова. Вряд ли хоть кто-то из непосвященных доподлинно знает, сколько сил и нервов тренеры вложили в Максима. С юного возраста он обладал незаурядной техникой и подавал большие надежды, но вот это «не сошлись характерами» в том или ином проявлении будет сопровождать его на протяжении всего соревновательного пути.

Спустя полгода тренировок у Буяновой Ковтун выиграл юниорский финал Гран-при и стал пятым на взрослом чемпионате России. Федерация доверила молодому Ковтуну третью путевку на чемпионат Европы и одну-единственную — на мировое первенство — 2013. И если на европейском чемпионате получилось удачно [пятое место], то на мировом случилась катастрофа. Для того чтобы принести сборной России две квоты в мужском одиночном катании на домашней Олимпиаде-2014, Ковтуну надо было занять место в десятке. Но его психологическая неустойчивость дала о себе знать в самый неподходящий момент — в итоге он стал лишь 17-м.

В олимпийском сезоне он выиграл чемпионат России, прервав длившуюся с 1998 года гегемонию Евгения Плющенко. Сейчас в это тяжело поверить, но в тот момент Максим был едва ли не самым техничным фигуристом мира. Он первым начал вставлять по пять четверных прыжков на два проката, причем два из них — в короткой программе. По идее, он должен был попасть в состав на Игры, но не попал.

По итогам закрытого контрольного проката федерация отдала предпочтение более опытному, авторитетному и, чего уж говорить, надежному Плющенко, во многом благодаря которому и было завоевано золото первого в истории Олимпиад командного турнира. Впрочем, перед стартом личных соревнований у Ковтуна еще сохранялась возможность выступить на домашних Играх.

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Тем более что терзаемый старыми травмами Плющенко был не против, чтобы его заменил молодой и техничный партнер по национальной команде. Однако что-то пошло не так, и в итоге Евгению пришлось отказаться от участия за мгновение до выхода на лед. Так Россия лишилась своего единственного представителя среди одиночников, а Ковтун — возможности показать всему миру свои способности на главном старте всей жизни. Олимпиада в его карьере так и не случится, Игры 2018 года в Пхенчхане он пропустил, снявшись с произвольной программы национального отбора.

После Сочи последовали еще две подряд победы на национальном чемпионате, серебро, бронза и снова серебро европейских первенств. А вместе с тем — копившиеся проблемы со здоровьем и неудачи на чемпионатах мира (7-е, 18-е и 11-е места). Со временем фигурное катание стало для него рутиной, и пока он пытался из нее вырваться, параллельно занимаясь поиском себя и сменой тренеров — от Буяновой, Инны Гончаренко и даже Плющенко снова к Буяновой, — другие спортсмены разучивали новые сложные элементы. В какой-то момент Ковтун — главная надежда сборной России и едва ли не самый талантливый наш одиночник за последнее десятилетие — перешел из технических передовиков в середняки. И судя по его словам, моральных и физических сил на то, чтобы перебарывать обстоятельства, у него попросту не осталось.

«Мое время было. Оно ушло, но оно было» — так Максим охарактеризовал свою карьеру. Яркую, запоминающуюся, бесспорно, знаковую для российского и международного спорта. Жаль только, что уж очень скоротечную. Как подметила Тарасова, всю полноту своего таланта Ковтун, к сожалению, так и не раскрыл.

Жизнь после спорта

Впрочем, на этом спортивный путь Ковтуна не заканчивается. Сам фигурист заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера, и это могло бы быть очень интересно. Мнения специалистов на этот счет сильно разнятся: кто-то считает, что молодому спортсмену пока еще не хватает опыта, а кто-то, как, к примеру, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, напротив, полагает, что у него есть все шансы достичь успеха на этом поприще.

Со стороны же кажется, что у Ковтуна все может получиться. И причин для этого сразу несколько. Во-первых, Максим и сам тренировался у исключительно выдающихся специалистов, воочию наблюдал за их работой и наверняка уже что-то перенял от них на будущее. Кроме того, он вряд ли останется без поддержки на старте своей тренерской карьеры — к примеру, серебряный призер Олимпийских игр, а ныне известный хореограф Илья Авербух уже заявил, что будет всячески поддерживать Максима.

Ну, а во-вторых, и этот фактор менее очевиден, Ковтун на своем примере знает, что ощущает спортсмен, у которого что-то не получается.

Умение найти индивидуальный подход к ученикам, помочь выйти из затруднительной ситуации и заставить работать тогда, когда наступает состояние «не могу», — это то, чего зачастую не хватает великим спортсменам, чтобы достигнуть сопоставимых высот в тренерстве. Ковтун же за свою скоротечную, но насыщенную карьеру успел побывать как наверху, так и в самом низу.

И этот опыт постоянной борьбы с собой, безусловно, поможет ему в дальнейшем — была бы мотивация. Хотя что-то подсказывает, что с ней проблем не возникнет.

Владислав Жуков

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