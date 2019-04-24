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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В планах — тройной аксель». Софья Самодурова — о будущих программах и шоу в Сибири

Для чемпионки Европы и участницы чемпионата мира нынешний сезон еще не завершился.

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Источник: Спорт-Экспресс

Софья Самодурова
Родилась 30 июля 2002 года в Красноярске
Тренируется в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина
Участница трех чемпионатов России. Лучший результат — 6-е место (2018)
Бронзовый призер этапа «Гран-при Скейт Америка» (2018)
Серебряный призер этапа «Гран-при Кубок Ростелеком» (2018).
Участница финала Гран-при (2018) — 5-е место
Чемпионка Европы (2019)
Участница чемпионата мира (2019) — 8-е место.

Софья Самодурова — главное открытие года в отечественном фигурном катании, а возможно, и в мировом. Едва перейдя из юниоров, 17-летняя подопечная Алексея Мишина сходу выиграла чемпионат Европы, обойдя Алину Загитову, заодно своими результатами поставив в неудобное положение федерацию, которой пришлось выбирать между чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой и вице-чемпионкой Олимпиады Евгенией Медведевой. Не говоря уже о том, что влюбила в себя всех своими зажигательными программами и позитивным настроением.

В следующем сезоне конкуренция в женском одиночном катании только усилится. Софье, да и все остальным, придется еще сложнее. О планах на будущее и итогах прошедшего сезона корреспондент «СЭ» поговорил с чемпионкой Европы перед мастер-классом для детей в Москве, который она давала в Клубе Алексея Мишина в Тушино.

Работаю только для себя, ни на кого не смотрю

— Софья, давайте о будущем. Вы недавно выложили в Инстаграме фотографию с Иваном Ригини и канадским хореографом Малиссой Кае Ли. Можете приоткрыть, что за программу готовите?

— Однозначно это будет что-то новое, но пока не хочу раскрывать все секреты. Даже еще не знаю, войдет это все в программу или нет, но надеюсь, что я смогу ее показать.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Если Илья Авербух остается вашим постановщиком вашей произвольной программы, то получается, это короткая.

— Да, с произвольной все остается так же, мы работаем с Ильей, а это короткая.

— Наверняка слышали мнение о том, что вам стоит усложнять программу. Что будете добавлять?

— Слышала, конечно, и я собираюсь это делать. В планах тройной аксель, это в первую очередь. Только недавно приехала с шоу, пока времени учить его не было. Поеду на сборы в Эстонию, буду потихоньку осваивать. Последний раз пробовала два года назад, сейчас посмотрим.

— Четверные, может быть? Много про них сейчас говорят.

— Начать надо все-таки с акселя.

— Реально ли по сложности догнать Алину Загитову, Евгению Медведеву, ставите ли вы себе вообще такую цель?

— Нет, я не ставлю цель догнать или обогнать их. Цели у меня определенные: чистое катание, усложнение программ. И я работаю только для себя и для своей команды, ни на кого не смотрю.

— Нет волнения, что вы первым сезоном задали высокую планку, а удержать результат всегда сложнее?

— По этому поводу не переживаю. У меня других вариантов нет — надо просто работать и показывать свой уровень.

Многие прокаты могли получиться почетче

— Можно говорить, что вы заметно повзрослели за этот сезон? На несколько лет разом?

— Насчет нескольких лет не знаю, но… Конечно, сильно повзрослела. И в каких-то даже жизненных ситуациях стала совершенно по-другому думать. Стала более ответственной, взрослой, действительно.

— Это в какой-то определенный момент почувствовалось?

— Наверное, это все было постепенно, шаг за шагом. Определенный момент… Чемпионат Европы, возможно.

— Что Алексей Мишин сказал после окончания сезона?

— Сказал, что молодец. А что он еще мог сказать? (смеется) Похвалил, сказал, что показала высокий уровень в этом году. Но надо работать дальше.

— В скором времени в женское катание придут три юниорки Этери Тутберидзе, наверное, вы не будете спорить, что это может серьезно изменить расклад сил. Это мотивирует? Или вообще об этом не задумываетесь?

— Этот сезон еще по сути не закончился, так что честно, я пока не задумывалась о следующем.

— Прошедший сезон был идеальным?

— Не идеальным, а хорошим.

— А что было не так?

— Многие прокаты могли получиться почетче, получше. На чемпионате мира завершающий каскад не получился, на чемпионате России была похожая помарка.

— Это говорит человек, который по сути не сорвал ни одного элемента в сезоне, не упал.

— Все равно… Это испортило общее впечатление.

Хейтеров лучше просто игнорировать

— Вы только что выступали в шоу Ильи Авербуха в Сибири. Как вам атмосфера, дошел ли до туда бум фигурного катания?

— Конечно, дошел. Выступала в своем родном городе, Красноярске. Там была просто безумная поддержка. Мне еще и включили не ту музыку… А другой не было — той, под которую я должна была катать. Я стою, не понимаю, что происходит. С трибун орут: «Катай под эту!» Мол, мы тебя и так любим. В общем, пришлось катать под предыдущую короткую программу, под «Хава Нагила».

— Можете сравнить русскую публику и, например, японскую?

— Их сложно сравнивать. Все-таки в Японии и вообще за границей нет такого негатива к фигуристам. У нас он немного виден. Мне кажется, те же японцы понимают, что так надо — надо поддерживать всех. У нас фанаты более искренние, поэтому иногда проскакивает что-то не то.

— Вас, кажется, активная волна хейтерства обошла стороной. Или что-то писали?

— Писали, конечно, но я на такое не отвечаю. У меня вообще взрослое катание только началось, так что все еще будет.

— Готовы?

— Конечно, готова. Но такое лучше просто игнорировать.

— Какие планы на межсезонье, если абстрагироваться от фигурного катания? Рэп-альбом? Может, фит с Елизаветой Туктамышевой запишете?

— (смеется) Сомневаюсь насчет альбома. Хочется съездить на отдых, конечно. Собираюсь в Таиланд, расслабиться. Потом уже приступить к тренировкам. Боюсь, для фита и альбома просто не хватит времени.

— А в Москве вы надолго? И как вам столица по сравнению с Петербургом?

— Сегодня вот долго ехали, пробки. Не очень мне нравится Москва, уж слишком суетной город. Но я здесь на неделю, собираюсь обкатывать новую программу.

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