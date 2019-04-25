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11:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воспитанник ЦСКА исполнил прыжок в пять оборотов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. 12-летний фигурист Максим Белявский, который тренируется в ЦСКА, выложил на своей странице в Instagram прыжок в пять оборотов.

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Элемент исполнен на так называемой удочке, которая позволяет юным фигуристам немного дольше оставаться в воздухе и страхует спортсменов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще никто в истории фигурного катания не исполнял прыжок в пять оборотов. Максим Белявский тренируется в группе Сергея Давыдова. В прошлом году он попал в финал шоу «Ледниковый период. Дети».

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