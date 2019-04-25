Воспитанник ЦСКА исполнил прыжок в пять оборотов

Элемент исполнен на так называемой удочке, которая позволяет юным фигуристам немного дольше оставаться в воздухе и страхует спортсменов.

Еще никто в истории фигурного катания не исполнял прыжок в пять оборотов. Максим Белявский тренируется в группе Сергея Давыдова. В прошлом году он попал в финал шоу «Ледниковый период. Дети».