Воспитанник ЦСКА исполнил прыжок в пять оборотов
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. 12-летний фигурист Максим Белявский, который тренируется в ЦСКА, выложил на своей странице в Instagram прыжок в пять оборотов.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. 12-летний фигурист Максим Белявский, который тренируется в ЦСКА, выложил на своей странице в Instagram прыжок в пять оборотов.
Элемент исполнен на так называемой удочке, которая позволяет юным фигуристам немного дольше оставаться в воздухе и страхует спортсменов.
Еще никто в истории фигурного катания не исполнял прыжок в пять оборотов. Максим Белявский тренируется в группе Сергея Давыдова. В прошлом году он попал в финал шоу «Ледниковый период. Дети».