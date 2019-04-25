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17:08 (мск), источник: ТАСС

Выучил за один день. Российский фигурист Белявский прыгнул пятерной тулуп со страховкой

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Воспитанник школы ЦСКА российский фигурист Максим Белявский на тренировке со страховкой выполнил прыжок в пять оборотов.

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Видеозапись с тренировки 12-летний фигурист разместил у себя на странице в Instagram в среду. На ней видно, как Белявский в сопровождении Евгения Артемова — одного из специалистов тренерской группы Сергея Давыдова — выполняет тулуп в пять оборотов. Элемент был исполнен чисто и без недокрутов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Максим прыгал при помощи специального тренажера под названием лонжа (или «удочка»). С ее помощью фигуристы, гимнасты и акробаты разучивают новые элементы. Это приспособление помогает спортсмену немного увеличить время нахождения в воздухе при прыжке, дабы разучить механику того или иного элемента без риска получить травму.

Еще ни один фигурист в мире не исполнял пятерных прыжков на соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) пока даже не имеет шкалы оценки прыжков в пять оборотов. В официальной методичке организации самым «дорогим» прыжком на текущий момент значится четверной аксель, базовая стоимость которого — 12,50 балла. Этот элемент тоже пока что никто на соревнованиях не осилил.

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«А пятерной скрутишь?»

В разговоре с ТАСС Белявский сообщил, что пятерной прыжок у него получился в первый же день тренировок. До этого он его не отрабатывал. «Тренер сказал: “А пятерной скрутишь?”. Я пошел и упал, но потом стало лучше, начал выезжать», — отметил фигурист.

Не забывает Максим и о прыжках в четыре оборота. Он рассказал, что выучил четверной тулуп и уже готов делать его без страховки. Также юный фигурист владеет четверным сальховым, этот элемент он исполнял на мартовском первенстве России среди юниоров в старшей группе младшего возраста, где занял второе место. На тех соревнованиях он был единственным фигуристом, попытавшимся выполнить четверной прыжок.

Теперь в планах Белявского сложнейшие четверные прыжки — флип и лутц. Эти элементы не так уж часто можно встретить даже на взрослых турнирах, а флип так и вовсе штучный товар. На соревнованиях его исполняют лишь двукратный чемпион мира американец Натан Чен, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года японец Сёма Уно и обладатель серебра чемпионата Европы — 2019 россиянин Александр Самарин. По словам Белявского, флип и лутц у него уже получаются с определенной периодичностью, но пока что эти прыжки нуждаются в доработке.

На российских юниорских соревнованиях Максим выступает четвертый год, в сезоне-2017/18 он выиграл первенство России в младшей группе. Кроме того, он принимал участие в предыдущем сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период. Дети», где стал вторым.

Белявский пока еще не может участвовать в международных турнирах в силу возраста. На крупных турнирах под эгидой ISU мы сможем увидеть его лишь через пару лет, когда ему исполнится 14.

Само наличие четверных прыжков у фигуриста столь юного возраста является солидным результатом. А пятерные и вовсе кажутся чем-то нереальным. На вопрос о том, когда от него можно ждать пятерной тулуп на соревнованиях, Максим ответил, что в этом вопросе полагается на мнение своего тренера Сергея Давыдова.

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Нормальный тренировочный процесс

Впрочем, на данный момент говорить о революции в фигурном катании рано. Для начала хотелось бы все-таки дождаться от Белявского пятерного тулупа без страховки, не говоря уже про соревнования. Такого мнения придерживаются известные специалисты, среди которых президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. При этом в беседе с ТАСС он похвалил фигуриста за серьезный настрой и смелость.

«Это очень интересно. Важно, что [у Максима] существует такой серьезный настрой, — сказал Горшков. — Но, во-первых, ему пока всего 12 лет, во-вторых, прыжок был исполнен на “удочке”. Предстоит еще много работы, чтобы исполнять этот прыжок без удочки хотя бы на тренировке, и довольно стабильно, а потом еще и на соревнованиях».

Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что не стоит уделять этому чрезмерное внимание. По мнению специалиста, на видеозаписи был продемонстрирован нормальный тренировочный процесс. «Рядом с Максимом есть человек с “удочкой”, который его поддерживает — так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом ТАСС. — Только дилетанты могут считать такой прыжок на “удочке” первым в мире исполнением элемента в пять оборотов».

Однако пятерной прыжок Белявского — пусть и на тренировке с лонжей — определенно событие знаковое. Хотя бы потому, что до вчерашнего дня подобных элементов не видели вовсе.

Конечно, наверняка фигуристы уже делали попытки исполнить пятерной на занятиях, однако ни одна из них не попала на видео — может быть, просто не смогли зафиксировать момент, а возможно, что и удачных попыток-то не было.

Буквально месяц назад Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил видеосюжет, в котором задался вопросом: «Возможно ли исполнить прыжок в пять оборотов»? Однозначного ответа в итоге не получилось. В ходе передачи бывший канадский фигурист Курт Браунинг, некогда открывший миру четверные прыжки, поделился мнением, что если когда-то в мире и появится исполнитель пятерных, то он точно будет не из нынешнего поколения взрослых фигуристов.
И возможно, что «поколение пятерных» уже на подходе.

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