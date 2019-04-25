Выучил за один день. Российский фигурист Белявский прыгнул пятерной тулуп со страховкой

Видеозапись с тренировки 12-летний фигурист разместил у себя на странице в Instagram в среду. На ней видно, как Белявский в сопровождении Евгения Артемова — одного из специалистов тренерской группы Сергея Давыдова — выполняет тулуп в пять оборотов. Элемент был исполнен чисто и без недокрутов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwpYVeZIzMT/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwpYVeZIzMT/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BwpYVeZIzMT/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Максим Белявский (@beliavskii.max)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-24T17:25:25+00:00">24 Апр 2019 в 10:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Максим прыгал при помощи специального тренажера под названием лонжа (или «удочка»). С ее помощью фигуристы, гимнасты и акробаты разучивают новые элементы. Это приспособление помогает спортсмену немного увеличить время нахождения в воздухе при прыжке, дабы разучить механику того или иного элемента без риска получить травму.

Еще ни один фигурист в мире не исполнял пятерных прыжков на соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) пока даже не имеет шкалы оценки прыжков в пять оборотов. В официальной методичке организации самым «дорогим» прыжком на текущий момент значится четверной аксель, базовая стоимость которого — 12,50 балла. Этот элемент тоже пока что никто на соревнованиях не осилил.

«А пятерной скрутишь?»

В разговоре с ТАСС Белявский сообщил, что пятерной прыжок у него получился в первый же день тренировок. До этого он его не отрабатывал. «Тренер сказал: “А пятерной скрутишь?”. Я пошел и упал, но потом стало лучше, начал выезжать», — отметил фигурист.

Не забывает Максим и о прыжках в четыре оборота. Он рассказал, что выучил четверной тулуп и уже готов делать его без страховки. Также юный фигурист владеет четверным сальховым, этот элемент он исполнял на мартовском первенстве России среди юниоров в старшей группе младшего возраста, где занял второе место. На тех соревнованиях он был единственным фигуристом, попытавшимся выполнить четверной прыжок.

Теперь в планах Белявского сложнейшие четверные прыжки — флип и лутц. Эти элементы не так уж часто можно встретить даже на взрослых турнирах, а флип так и вовсе штучный товар. На соревнованиях его исполняют лишь двукратный чемпион мира американец Натан Чен, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года японец Сёма Уно и обладатель серебра чемпионата Европы — 2019 россиянин Александр Самарин. По словам Белявского, флип и лутц у него уже получаются с определенной периодичностью, но пока что эти прыжки нуждаются в доработке.

На российских юниорских соревнованиях Максим выступает четвертый год, в сезоне-2017/18 он выиграл первенство России в младшей группе. Кроме того, он принимал участие в предыдущем сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период. Дети», где стал вторым.

Белявский пока еще не может участвовать в международных турнирах в силу возраста. На крупных турнирах под эгидой ISU мы сможем увидеть его лишь через пару лет, когда ему исполнится 14.

Само наличие четверных прыжков у фигуриста столь юного возраста является солидным результатом. А пятерные и вовсе кажутся чем-то нереальным. На вопрос о том, когда от него можно ждать пятерной тулуп на соревнованиях, Максим ответил, что в этом вопросе полагается на мнение своего тренера Сергея Давыдова.

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Нормальный тренировочный процесс

Впрочем, на данный момент говорить о революции в фигурном катании рано. Для начала хотелось бы все-таки дождаться от Белявского пятерного тулупа без страховки, не говоря уже про соревнования. Такого мнения придерживаются известные специалисты, среди которых президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. При этом в беседе с ТАСС он похвалил фигуриста за серьезный настрой и смелость.

«Это очень интересно. Важно, что [у Максима] существует такой серьезный настрой, — сказал Горшков. — Но, во-первых, ему пока всего 12 лет, во-вторых, прыжок был исполнен на “удочке”. Предстоит еще много работы, чтобы исполнять этот прыжок без удочки хотя бы на тренировке, и довольно стабильно, а потом еще и на соревнованиях».

Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что не стоит уделять этому чрезмерное внимание. По мнению специалиста, на видеозаписи был продемонстрирован нормальный тренировочный процесс. «Рядом с Максимом есть человек с “удочкой”, который его поддерживает — так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом ТАСС. — Только дилетанты могут считать такой прыжок на “удочке” первым в мире исполнением элемента в пять оборотов».

Однако пятерной прыжок Белявского — пусть и на тренировке с лонжей — определенно событие знаковое. Хотя бы потому, что до вчерашнего дня подобных элементов не видели вовсе.

Конечно, наверняка фигуристы уже делали попытки исполнить пятерной на занятиях, однако ни одна из них не попала на видео — может быть, просто не смогли зафиксировать момент, а возможно, что и удачных попыток-то не было.

Буквально месяц назад Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил видеосюжет, в котором задался вопросом: «Возможно ли исполнить прыжок в пять оборотов»? Однозначного ответа в итоге не получилось. В ходе передачи бывший канадский фигурист Курт Браунинг, некогда открывший миру четверные прыжки, поделился мнением, что если когда-то в мире и появится исполнитель пятерных, то он точно будет не из нынешнего поколения взрослых фигуристов.

И возможно, что «поколение пятерных» уже на подходе.

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