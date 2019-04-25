Выучил за один день. Российский фигурист Белявский прыгнул пятерной тулуп со страховкой
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Воспитанник школы ЦСКА российский фигурист Максим Белявский на тренировке со страховкой выполнил прыжок в пять оборотов.
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Воспитанник школы ЦСКА российский фигурист Максим Белявский на тренировке со страховкой выполнил прыжок в пять оборотов.
Видеозапись с тренировки 12-летний фигурист разместил у себя на странице в Instagram в среду. На ней видно, как Белявский в сопровождении Евгения Артемова — одного из специалистов тренерской группы Сергея Давыдова — выполняет тулуп в пять оборотов. Элемент был исполнен чисто и без недокрутов.
Стоит отметить, что Максим прыгал при помощи специального тренажера под названием лонжа (или «удочка»). С ее помощью фигуристы, гимнасты и акробаты разучивают новые элементы. Это приспособление помогает спортсмену немного увеличить время нахождения в воздухе при прыжке, дабы разучить механику того или иного элемента без риска получить травму.
Еще ни один фигурист в мире не исполнял пятерных прыжков на соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) пока даже не имеет шкалы оценки прыжков в пять оборотов. В официальной методичке организации самым «дорогим» прыжком на текущий момент значится четверной аксель, базовая стоимость которого — 12,50 балла. Этот элемент тоже пока что никто на соревнованиях не осилил.
В разговоре с ТАСС Белявский сообщил, что пятерной прыжок у него получился в первый же день тренировок. До этого он его не отрабатывал. «Тренер сказал: “А пятерной скрутишь?”. Я пошел и упал, но потом стало лучше, начал выезжать», — отметил фигурист.
Не забывает Максим и о прыжках в четыре оборота. Он рассказал, что выучил четверной тулуп и уже готов делать его без страховки. Также юный фигурист владеет четверным сальховым, этот элемент он исполнял на мартовском первенстве России среди юниоров в старшей группе младшего возраста, где занял второе место. На тех соревнованиях он был единственным фигуристом, попытавшимся выполнить четверной прыжок.
Теперь в планах Белявского сложнейшие четверные прыжки — флип и лутц. Эти элементы не так уж часто можно встретить даже на взрослых турнирах, а флип так и вовсе штучный товар. На соревнованиях его исполняют лишь двукратный чемпион мира американец Натан Чен, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года японец Сёма Уно и обладатель серебра чемпионата Европы — 2019 россиянин Александр Самарин. По словам Белявского, флип и лутц у него уже получаются с определенной периодичностью, но пока что эти прыжки нуждаются в доработке.
Белявский пока еще не может участвовать в международных турнирах в силу возраста. На крупных турнирах под эгидой ISU мы сможем увидеть его лишь через пару лет, когда ему исполнится 14.
Само наличие четверных прыжков у фигуриста столь юного возраста является солидным результатом. А пятерные и вовсе кажутся
Впрочем, на данный момент говорить о революции в фигурном катании рано. Для начала хотелось бы
«Это очень интересно. Важно, что [у Максима] существует такой серьезный настрой, — сказал Горшков. — Но,
Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что не стоит уделять этому чрезмерное внимание. По мнению специалиста, на видеозаписи был продемонстрирован нормальный тренировочный процесс. «Рядом с Максимом есть человек с “удочкой”, который его поддерживает — так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом ТАСС. — Только дилетанты могут считать такой прыжок на “удочке” первым в мире исполнением элемента в пять оборотов».
Конечно, наверняка фигуристы уже делали попытки исполнить пятерной на занятиях, однако ни одна из них не попала на видео — может быть, просто не смогли зафиксировать момент, а возможно, что и удачных
Буквально месяц назад Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил видеосюжет, в котором задался вопросом: «Возможно ли исполнить прыжок в пять оборотов»? Однозначного ответа в итоге не получилось. В ходе передачи бывший канадский фигурист Курт Браунинг, некогда открывший миру четверные прыжки, поделился мнением, что если
И возможно, что «поколение пятерных» уже на подходе.
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