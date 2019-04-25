Ягудин заявил, что российские фигуристы уже исполняли пятерные прыжки на лонже

Источник: РИА "Новости"

12-летний Белявский на тренировке исполнил тулуп в пять оборотов на лонже — страховочном приспособлении, облегчающем процесс освоения новых элементов. Видео исполнения элемента размещено на странице спортсмена в Instagram.

«Информация не стоит шумихи, что комментировать, если человек исполняет прыжок на “удочке”? Мальчик весит сорок килограмм, его можно поднять — и он будет крутиться. Мы на этой “удочке” пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через пятнадцать», — сказал Ягудин.

«Давать какие-либо оценки в детском возрасте преждевременно. Вот когда он выйдет на международную арену, скажу, на что он способен», — добавил олимпийский чемпион.

Белявский занимается в школе ЦСКА под руководством тренера Сергея Давыдова.