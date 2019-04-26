Елена Ильиных: Тутберидзе сейчас лучший тренер в мире? Безусловно
Откровенное интервью одной из самых ярких российских фигуристок последнего десятилетия.
Откровенное интервью одной из самых ярких российских фигуристок последнего десятилетия.
Елена Ильиных
Родилась 25 апреля 1994 года в Актау (Казахстан).
Выступала в паре с Никитой Кацалаповым (2008−2014) и Русланом Жиганшиным (2014−2017).
Олимпийская чемпионка в командном турнире и бронзовый призер в личном зачете (2014).
Серебряная (2013, 2014) и бронзовая (2012) призер чемпионата Европы.
Чемпионка мира среди юниоров (2010).
Олимпийская чемпионка в командном турнире Сочи-2014 и бронзовый призер в личных соревнованиях Елена Ильиных побывала в гостях у «СЭ», рассказав о кривотолках вокруг завершения своей карьеры, о личной жизни и условиях для возвращения.
— Елена, прежде всего: ваше заявление о завершении карьеры и опровержение — что это было? Расскажите, пожалуйста, где правда.
— Все случилось
Сейчас я занимаюсь различными проектами, у меня немного поменялась жизнь. К сожалению, мне пришлось закончить с выступлениями, и это было не мое решение. Но я привыкла двигаться вперед, а не закрываться и плакать. Мы с Юлией Липницкой занимаемся своей академией, помогаем детям. Поступало предложение кататься вместе и от Димы Соловьева, но в тот момент я как будто переболела выступлениями, стартами. У меня есть огромное желание кататься, но существуют обстоятельства, которые не дают просто встать и пойти это делать. Если все эти вопросы будут решены, я с удовольствием продолжу.
Пока я не могу официально сказать, что я закончила карьеру или прямо сейчас иду продолжать. Почему это все так сильно ждут и так активно обсуждают — мне не очень понятно. Пока я два года была вне спорта, это особо никого не волновало. А тут всплеск — и вот, я должна заявить: «Да, я продолжаю!». Или: «Нет, я закончила!» И все хотят услышать одно либо другое. Но определенно ни так, ни так я пока сказать не могу, это сложный процесс, мне надо пройти через него, пережить.
— Эти проблемы могут решиться до начала следующего сезона?
— Возможно. Я думаю, что скорее всего — да, решатся.
— Что касается кандидатуры Соловьева — насколько он вам подходит?
— Вот, тут как раз можно долго плакать в подушку, почему раньше у меня не было такого партнера. Димой я всегда восхищалась, хотя на протяжении всей спортивной карьеры мы были соперниками. Но я очень уважала их дуэт с Катей Бобровой.
Когда мне удалось покататься с Димой в шоу, я поняла, насколько здорово иметь такого честного, сильного партнера. Который горит спортом, может взять за руку и сказать: «Пойдем кататься». Все это не может не подкупать и не может не заставить думать о возвращении в спорт.
— Но эта тема закрыта?
— У меня пока открыты все дороги, есть несколько путей в жизни. Нужно решить незаконченные дела, определиться со своими мыслями и чувствами.
— Вы сказали про вашу с Юлией Липницкой академию. Как вам работается с детьми? Не тяжело, не бесят они?
—
Поэтому изначальная цель была — помочь этим детям поверить в себя, в то, что к ним могут приехать и поделиться опытом две олимпийские чемпионки. Что у них может остаться работать тренер из Москвы — как мы сделали в Иркутске. Талантливых детей очень много. Просто у многих нет возможностей. И увидев это, мы начали помогать. Это настолько приятно! Начинаешь понимать, что ты не зря катался и получал весь этот опыт. И теперь ты можешь посоветовать родителям, что, может, стоит рискнуть и перевезти ребенка — если видны задатки. Надо вообще делать добрые вещи, чтобы чувствовать себя хорошо.
— Вас в последнее время видят на светских мероприятиях с известным артистом балета Сергеем Полуниным. Что можете сказать по этому поводу?
— Да, мы вместе. Ходим на мероприятия, готовим общий проект. Это вообще очень интересная история, что объединились два творческих человека.
— Читатели интересуются: какие это будут проекты — танец или участие в телешоу?
— Все будет! Все возможно, ничего невозможного в нашей жизни нет. Сергей, как человек очень творческий, любит все смешивать. Хаос — часть нашей жизни.
И он всегда придерживался идеи, что не должен быть только классический балет, или только модерн, или только фигурное катание — круто сделать
— А как Полунин на коньках катается?
— Пока еще не проверила. Но такая возможность еще будет. Сам Сергей говорит, что катается не очень хорошо, но я это поправлю.
— Многие говорят, что вы хорошо комментируете танцы. Будете продолжать?
— Будут звать — буду продолжать. Я очень люблю фигурное катание, мне нравится его комментировать. Но это очень сложно. Я думала, что будет легче. Во время репортажа боюсь
Ведь это титанический труд. То, что они пробились на такой уровень — уже здорово. Пусть они станут 25-и на чемпионате мира, но это их путь. И всегда есть что сказать хорошего про любого спортсмена. Когда я комментировала и говорила только хорошее, мне в упрек ставили, что я не произношу критики. Наверное,
— Вам в прошлом случалось обижаться на комментаторов? На Татьяну Тарасову или
— Татьяна Анатольевна всегда что видит, то и говорит. Немногие могут себе это позволить, а это очень круто. Она вообще не обращает внимания на чужое мнение.
Сегодня говорит одно, а завтра увидела другой прокат и сказала совсем другое. Так что на нее ни в коем случае никаких обид. Но я в принципе не очень люблю обижаться, считаю, что это глупо. Неприятные моменты были, но я спокойно это все воспринимала.
— А какой подход к комментарию нужен, на ваш взгляд — жесткий, как у Тарасовой, или такой, как у западных комментаторов?
— Наверное, нужен
— Если вернуться к Юлии Липницкой. Вам, как человеку из мира фигурного катания не обидно, что она так рано закончила?
— Обидно. Я ей миллион раз говорила, что ни на кого в женском катании не могу смотреть, кроме нее. Ну, кроме наших девочек и исключительных вещей в исполнении
— Если предположить, что Липницкая продолжала бы карьеру, она смогла бы на равных бороться с Загитовой?
— Кто знает? Где бы были другие девочки, если бы она продолжала? Как психологически они бы реагировали на соперничество? Что бы было с самой Юлей? Невозможно предсказывать. Но я думаю, что она бы всех порвала.
— Как вы относитесь к поколению девочек, которые в 14−15 лет прыгают четверные прыжки? В адрес их тренера много критики, раздаются предложения повысить возрастной ценз.
— Я в шоке! Это так круто, что они делают! Я против любых запретов. Да, я слышала про критику, что их убивают такими прыжками в 14−15 лет. Но вы видели этих девочек, их мышечный каркас? Даже если у них еще
И они их прыгают, прыгают достаточно стабильно и пока, слава богу, никто сильно не сломался. Надеюсь, что и не сломаются. А травмы бывают у всех. Если так говорить, то можно и с тройного так упасть, что потом два месяца от перелома ног восстанавливаться. Четверные — очень круто, очень эффектно, это то, что улучшает наш спорт. Мне кажется, мы застряли в
— Про таких девочек многие говорят, что они — однодневки и в 18 лет будут выглядеть совсем иначе.
— Ну как однодневки? Это топорное понятие. Они уже не однодневки, потому что являются чемпионами и призерами чемпионатов мира среди юниоров. Неважно, сколько они прокатаются — два, три, четыре года, восемь лет. Однодневки — это те, кто вышел, случайно отпрыгал на одном турнире, взял медаль и ушел.
А эти девочки проделали титанический труд с раннего детства. Они выходят и показывают из турнира в турнир свою силу, представляют нашу страну на международных стартах. Как про таких спортсменок можно говорить «однодневки»? Если
— До олимпийской медали нужно еще три года
— Зачем говорить заранее, что они не доживут? Можно рассуждать и о том, что кирпич на голову упадет. Я уверена, что девчонки не просто доживут, а покажут такое «ух», что все пожалеют о сказанном.
— Согласны, что Тутберидзе сейчас лучший тренер в мире?
— Да, безусловно.
— Евгения Медведева выложила фотографию в розовом костюме, в котором выступает в шоу, а затем даже устроила конкурс на самый гневный комментарий.
— Это говорит о том, что она очень сильный человек, с самоиронией. Социальные сети сейчас неотъемлемая часть жизни любого спортсмена, бороться с этим бесполезно, нужно просто принять. Если
— Вы как относитесь к провокационным показательным номерам — как у Елизаветы Туктамышевой?
— У Лизы классный показательный номер! Уверена, что фигуристы делали бы свои показательные еще круче, если бы на прокат давали чуть больше времени. По себе знаю, что его всегда хочется сделать выступление интересным, но ты занят постановкой и отработкой основных программ. Просто нет возможности
— Некоторые считают, что номеру Туктамышевой нужно присвоить категорию «18+»…
— Не знаю, что там «18+»… На мой взгляд, красивый сексуальный номер. В нем нет ничего пошлого. Если вы считаете, что вашему ребенку не следует это смотреть — не разрешайте.
— Не считаете, что наличие хейтеров говорит о популярности вида спорта, развивает его?
— О популярности, безусловно, говорит.
Правда, мне тяжело понять, что заставляет человека целенаправленно садиться и писать гадости. Это ведь должно быть совершенно нечем заняться — ни семьи, ни работы, ни учебы.
Понимаю, когда смотрят выступления, следят за успехами наших — в частности, моя мама до сих пор с удовольствием за всеми следит. Но сесть и писать
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