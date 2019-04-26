Елена Ильиных: Тутберидзе сейчас лучший тренер в мире? Безусловно

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Елена Ильиных

Родилась 25 апреля 1994 года в Актау (Казахстан).

Выступала в паре с Никитой Кацалаповым (2008−2014) и Русланом Жиганшиным (2014−2017).

Олимпийская чемпионка в командном турнире и бронзовый призер в личном зачете (2014).

Серебряная (2013, 2014) и бронзовая (2012) призер чемпионата Европы.

​Чемпионка мира среди юниоров (2010).

Олимпийская чемпионка в командном турнире Сочи-2014 и бронзовый призер в личных соревнованиях Елена Ильиных побывала в гостях у «СЭ», рассказав о кривотолках вокруг завершения своей карьеры, о личной жизни и условиях для возвращения.

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— Елена, прежде всего: ваше заявление о завершении карьеры и опровержение — что это было? Расскажите, пожалуйста, где правда.

— Все случилось из-за недопонимания и недостатка конкретики в интерпретации моих слов. Все-таки меня никто прямо о завершении карьеры не спрашивал, а я прямо не отвечала. Могу сказать, что я безумно люблю фигурное катание, и формулировка, что я закончила с ним — она просто невозможна. Даже если мне будет 50 лет!

Сейчас я занимаюсь различными проектами, у меня немного поменялась жизнь. К сожалению, мне пришлось закончить с выступлениями, и это было не мое решение. Но я привыкла двигаться вперед, а не закрываться и плакать. Мы с Юлией Липницкой занимаемся своей академией, помогаем детям. Поступало предложение кататься вместе и от Димы Соловьева, но в тот момент я как будто переболела выступлениями, стартами. У меня есть огромное желание кататься, но существуют обстоятельства, которые не дают просто встать и пойти это делать. Если все эти вопросы будут решены, я с удовольствием продолжу.

Пока я не могу официально сказать, что я закончила карьеру или прямо сейчас иду продолжать. Почему это все так сильно ждут и так активно обсуждают — мне не очень понятно. Пока я два года была вне спорта, это особо никого не волновало. А тут всплеск — и вот, я должна заявить: «Да, я продолжаю!». Или: «Нет, я закончила!» И все хотят услышать одно либо другое. Но определенно ни так, ни так я пока сказать не могу, это сложный процесс, мне надо пройти через него, пережить.

— Эти проблемы могут решиться до начала следующего сезона?

— Возможно. Я думаю, что скорее всего — да, решатся.

— Что касается кандидатуры Соловьева — насколько он вам подходит?

— Вот, тут как раз можно долго плакать в подушку, почему раньше у меня не было такого партнера. Димой я всегда восхищалась, хотя на протяжении всей спортивной карьеры мы были соперниками. Но я очень уважала их дуэт с Катей Бобровой.

Когда мне удалось покататься с Димой в шоу, я поняла, насколько здорово иметь такого честного, сильного партнера. Который горит спортом, может взять за руку и сказать: «Пойдем кататься». Все это не может не подкупать и не может не заставить думать о возвращении в спорт.

— Но эта тема закрыта?

— У меня пока открыты все дороги, есть несколько путей в жизни. Нужно решить незаконченные дела, определиться со своими мыслями и чувствами.

Талантливых детей очень много. Просто у многих нет возможностей

— Вы сказали про вашу с Юлией Липницкой академию. Как вам работается с детьми? Не тяжело, не бесят они?

— Как-то вы не очень любите детей, раз у вас такие формулировки! Нет, абсолютно не бесят, как вы говорите. Просто я помню себя в детстве — как тяжело было мне, родителям — в том числе, и финансово. Мы начали работу с регионов, потому что Юля из Екатеринбурга, наши тренеры — из разных уголков России, я сама родилась в Казахстане. И я понимаю, что лучших результатов в фигурном катании можно добиться только в столице и Петербурге, сильных школах. Но привезти талантливых детей из условного Ангарска в Москву — это дорого.

Поэтому изначальная цель была — помочь этим детям поверить в себя, в то, что к ним могут приехать и поделиться опытом две олимпийские чемпионки. Что у них может остаться работать тренер из Москвы — как мы сделали в Иркутске. Талантливых детей очень много. Просто у многих нет возможностей. И увидев это, мы начали помогать. Это настолько приятно! Начинаешь понимать, что ты не зря катался и получал весь этот опыт. И теперь ты можешь посоветовать родителям, что, может, стоит рискнуть и перевезти ребенка — если видны задатки. Надо вообще делать добрые вещи, чтобы чувствовать себя хорошо.

— Вас в последнее время видят на светских мероприятиях с известным артистом балета Сергеем Полуниным. Что можете сказать по этому поводу?

— Да, мы вместе. Ходим на мероприятия, готовим общий проект. Это вообще очень интересная история, что объединились два творческих человека.

— Читатели интересуются: какие это будут проекты — танец или участие в телешоу?

— Все будет! Все возможно, ничего невозможного в нашей жизни нет. Сергей, как человек очень творческий, любит все смешивать. Хаос — часть нашей жизни.

И он всегда придерживался идеи, что не должен быть только классический балет, или только модерн, или только фигурное катание — круто сделать какой-то микс. Мы сейчас работаем над этим. Может получиться что-то интересное с творческой точки зрения, и меня это безумно привлекает. Я сейчас присутствую на репетициях и спектаклях Сергея, и для меня это огромный плюс в плане личностного роста. Ты видишь, как человек работает — и понимаешь, что свои имя и репутацию он не получил, а заработал.

— А как Полунин на коньках катается?

— Пока еще не проверила. Но такая возможность еще будет. Сам Сергей говорит, что катается не очень хорошо, но я это поправлю.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PgeJxAgERBI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Липницкая вправе делать тот выбор, который ей ближе

— Многие говорят, что вы хорошо комментируете танцы. Будете продолжать?

— Будут звать — буду продолжать. Я очень люблю фигурное катание, мне нравится его комментировать. Но это очень сложно. Я думала, что будет легче. Во время репортажа боюсь кого-то обидеть. Западные комментаторы постоянно всех поддерживают, расстраиваются, когда у спортсменов что-то не получается. В отличие от некоторых наших… Которые свой негатив особо и не скрывают. Без особых эмоций и подчеркиваний, но всем дают понять: спортсмены откатали плохо. Такое мне всегда неприятно, независимо от того, какая пара на льду — польская, румынская или российская.

Ведь это титанический труд. То, что они пробились на такой уровень — уже здорово. Пусть они станут 25-и на чемпионате мира, но это их путь. И всегда есть что сказать хорошего про любого спортсмена. Когда я комментировала и говорила только хорошее, мне в упрек ставили, что я не произношу критики. Наверное, какие-то замечания тоже должны звучать, но, когда их делаешь, начинаются разговоры о том, какая ты злая и плохая. На самом деле, это очень тяжелая работа — говорить конструктивно и не обижать участников. Наверное, самый правильный путь в данном случае: говорить, что думаешь и не слушать чужого мнения по поводу твоих комментариев.

— Вам в прошлом случалось обижаться на комментаторов? На Татьяну Тарасову или кого-то еще?

— Татьяна Анатольевна всегда что видит, то и говорит. Немногие могут себе это позволить, а это очень круто. Она вообще не обращает внимания на чужое мнение.

Сегодня говорит одно, а завтра увидела другой прокат и сказала совсем другое. Так что на нее ни в коем случае никаких обид. Но я в принципе не очень люблю обижаться, считаю, что это глупо. Неприятные моменты были, но я спокойно это все воспринимала.

— А какой подход к комментарию нужен, на ваш взгляд — жесткий, как у Тарасовой, или такой, как у западных комментаторов?

— Наверное, нужен какой-то баланс. Западные комментаторы тоже говорят об ошибках, которые видят.

— Если вернуться к Юлии Липницкой. Вам, как человеку из мира фигурного катания не обидно, что она так рано закончила?

— Обидно. Я ей миллион раз говорила, что ни на кого в женском катании не могу смотреть, кроме нее. Ну, кроме наших девочек и исключительных вещей в исполнении кого-то из спортсменок. Я настолько любила смотреть, как она катается, что мне бы хотелось продолжать смотреть на ее катание. Но жалеть или говорить, что ты должна продолжать или что-то в этом роде — не в моем стиле. Я, во-первых, подруга. А, во-вторых, или даже, во-первых, Юля — взрослый человек, у нее достаточно медалей, она вправе делать тот выбор, который ей ближе. Есть вещи более важные, чем просто спорт.

— Если предположить, что Липницкая продолжала бы карьеру, она смогла бы на равных бороться с Загитовой?

— Кто знает? Где бы были другие девочки, если бы она продолжала? Как психологически они бы реагировали на соперничество? Что бы было с самой Юлей? Невозможно предсказывать. Но я думаю, что она бы всех порвала.

Фигуристки-однодневки — топорное понятие

— Как вы относитесь к поколению девочек, которые в 14−15 лет прыгают четверные прыжки? В адрес их тренера много критики, раздаются предложения повысить возрастной ценз.

— Я в шоке! Это так круто, что они делают! Я против любых запретов. Да, я слышала про критику, что их убивают такими прыжками в 14−15 лет. Но вы видели этих девочек, их мышечный каркас? Даже если у них еще где-то не до конца сформировались косточки, они, кажется, могут 200 кг поднять, у них мышечный каркас держит все. У тренерской команды этих девочек во главе с Этери Тутберидзе настолько грамотный подход, что все критические слова ничего не стоят. Да это же системный подход тренера, который полностью подготовил их тело и вестибулярный аппарат к тому, чтобы девочки прыгали четверные.

И они их прыгают, прыгают достаточно стабильно и пока, слава богу, никто сильно не сломался. Надеюсь, что и не сломаются. А травмы бывают у всех. Если так говорить, то можно и с тройного так упасть, что потом два месяца от перелома ног восстанавливаться. Четверные — очень круто, очень эффектно, это то, что улучшает наш спорт. Мне кажется, мы застряли в какой-то момент, фигурное катание стало скучным. Можно делать все хорошо, но это будет одно и то же. А на то, что сейчас делают наши девочки, другие должны равняться. От исполнения таких элементов, от такой конкуренции все должно улучшаться — и сам вид спорта, и конкретно российские мальчишки, глядя на то, что в 14−15 лет делают девчонки.

— Про таких девочек многие говорят, что они — однодневки и в 18 лет будут выглядеть совсем иначе.

— Ну как однодневки? Это топорное понятие. Они уже не однодневки, потому что являются чемпионами и призерами чемпионатов мира среди юниоров. Неважно, сколько они прокатаются — два, три, четыре года, восемь лет. Однодневки — это те, кто вышел, случайно отпрыгал на одном турнире, взял медаль и ушел.

А эти девочки проделали титанический труд с раннего детства. Они выходят и показывают из турнира в турнир свою силу, представляют нашу страну на международных стартах. Как про таких спортсменок можно говорить «однодневки»? Если кто-то из этих девочек закончит карьеру после медали на Олимпиаде, в этом не будет ничего плохого, она ведь уже принесла эту медаль себе и стране, она ее заработала.

— До олимпийской медали нужно еще три года как-то дожить.

— Зачем говорить заранее, что они не доживут? Можно рассуждать и о том, что кирпич на голову упадет. Я уверена, что девчонки не просто доживут, а покажут такое «ух», что все пожалеют о сказанном.

— Согласны, что Тутберидзе сейчас лучший тренер в мире?

— Да, безусловно.

Показательный номер Туктамышевой — сексуальный и красивый

— Евгения Медведева выложила фотографию в розовом костюме, в котором выступает в шоу, а затем даже устроила конкурс на самый гневный комментарий.

— Это говорит о том, что она очень сильный человек, с самоиронией. Социальные сети сейчас неотъемлемая часть жизни любого спортсмена, бороться с этим бесполезно, нужно просто принять. Если кто-то может и умеет это сделать в таком формате, как Женя, это круто.

— Вы как относитесь к провокационным показательным номерам — как у Елизаветы Туктамышевой?

— У Лизы классный показательный номер! Уверена, что фигуристы делали бы свои показательные еще круче, если бы на прокат давали чуть больше времени. По себе знаю, что его всегда хочется сделать выступление интересным, но ты занят постановкой и отработкой основных программ. Просто нет возможности что-то продумать, поставить специально — ты же не можешь отвести на это всю тренировку, приходится где-то урывками дорабатывать почти перед самым выходом на лед.

— Некоторые считают, что номеру Туктамышевой нужно присвоить категорию «18+»…

— Не знаю, что там «18+»… На мой взгляд, красивый сексуальный номер. В нем нет ничего пошлого. Если вы считаете, что вашему ребенку не следует это смотреть — не разрешайте.

— Не считаете, что наличие хейтеров говорит о популярности вида спорта, развивает его?

— О популярности, безусловно, говорит.

Правда, мне тяжело понять, что заставляет человека целенаправленно садиться и писать гадости. Это ведь должно быть совершенно нечем заняться — ни семьи, ни работы, ни учебы.

Понимаю, когда смотрят выступления, следят за успехами наших — в частности, моя мама до сих пор с удовольствием за всеми следит. Но сесть и писать кому-то в соцсетях… А что касается развития — вы думаете, что, прочитав негативный комментарий, спортсмен расплачется и не выйдет на старт? Или, наоборот, выйдет и внезапно прыгнет четверной? Так не бывает.

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