Ковтун подал заявление с просьбой о выводе из состава сборной России по фигурному катанию

«Сегодня я встречался с президентом ФФККР Александром Георгиевичем Горшковым, мы побеседовали. Я объяснил, почему принял такое решение. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал и поддерживает. Планов у меня много, но посмотрим. Мне надо самому понять, с чего начать», — сообщил 23-летний Ковтун.