Ковтун подал заявление с просьбой о выводе из состава сборной России по фигурному катанию

Во вторник тренер Ковтуна Елена Буянова сообщила ТАСС о том, что спортсмен принял решение завершить спортивную карьеру.
«Сегодня я встречался с президентом ФФККР Александром Георгиевичем Горшковым, мы побеседовали. Я объяснил, почему принял такое решение. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал и поддерживает. Планов у меня много, но посмотрим. Мне надо самому понять, с чего начать», — сообщил 23-летний Ковтун.
Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун — действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы в национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019). На Универсиаде 2019 года в Красноярске занял второе место. Фигурист не принял участие в прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме по медицинским показаниям.