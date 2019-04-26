«Смогу сделать пятерной прыжок, но сначала выучу все четверные». Большое интервью Саши Трусовой
Она равняется на Медведеву и Чена, а еще кормит одногруппниц венскими вафлями.
Она равняется на Медведеву и Чена, а еще кормит одногруппниц венскими вафлями.
Александре Трусовой пока 14. Но она уже двукратная чемпионка мира (пусть среди юниоров) и обладательница сразу нескольких рекордов. А еще — главная по четверным прыжкам в мировом женском одиночном катании. Мария Командная пригласила Сашу в COMMANDOS и расспросила об Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой, строгих ограничениях и новых рекордах.
С утра встаю, иду на тренировку. Часов до 10-ти там. Возвращаюсь домой на обед. Опять тренировка. И вечером приходу домой. Тренировка на льду длится часа 3, может,
В школу хожу один раз в неделю. Но прихожу сильно раньше остальных учеников. Учителя, естественно, мне помогают — проводят индивидуальные занятия по предметам, которые я буду сдавать на экзамене. Все остальные предметы я учу дома и просто приношу потом на проверку тетради, конспекты.
У меня было много разных школ. В «Самбо-70» перешла только в этом году. Из своих одноклассников знаю только двух девочек. А как зовут, знаю только одну, потому что ее тоже зовут Саша. Остальных я не знаю. Когда они меня встречают, просто говорят: «Привет!». И добавляют, что они мои одноклассники.
Учусь на четверки и пятерки. Тройки тоже бывали, но не в четверти. В фигурном катании я перфекционистка, а так — не совсем.
Любимый предмет — математика. Сдавать буду математику, русский, биологию и еще один не выбрала. Люблю считать, у меня это получается достаточно быстро. С прыжками это не очень связано. Их я начинала учить, когда была совсем маленькой, и никакой математики еще не было. Когда прыгаю, ничего не просчитываю — просто думаю, куда мне надо повернуться, как рукой махнуть или ногой, чтобы прыжок получился удачным.
Я пришла на каток в 4 года. Уже не очень хорошо помню, как все было тогда. Сначала просто учишься кататься, начинаешь ходить по льду, падать. На первое занятие мы пришли с папой. Он со мной ходил по льду. И первое, чему я научилась, это падать. Не как придется, а на руки, например. Просто падать не больно. Когда учишь новые прыжки, не всегда получается правильно, не докрутишь очень много, тогда больно.
Первый прыжок из тройных, который выучила, сальхов. Тулупы прыгаю легче всего. Но у меня не самая лучшая техника выполнения прыжков. Не могу сказать, что прыгаю очень технично. Даже часто говорят, что половину прыжков я беру за счет силы. А кто лучший именно по технике? Даже не могу сказать. Наверное, Нэйтан Чен. Удивительно, что он при этом занимается со своим тренером дистанционно, по скайпу. Не знаю, как они так. Лед очень большой. Я даже иногда не слышу, что говорят тренеры, когда находятся не на льду, а сидят за бортиком.
В межсезонье буду учить тройной аксель и четверной риттбергер, единственный из четверных, который мне остался. Не пробовала его еще ни разу. Когда начинаем учить новый четверной, смотрим на мои тройные. Отталкиваемся от того, что лучше получается. Лутц и флип очень похожи, поэтому, например, после лутца было легче всего выучить флип. Тулуп вообще считается самым легким прыжком.
Думаю, в принципе реально прыгнуть и пятерной прыжок. Но пока не пробовала — есть еще четверные и тройной аксель, над которыми надо работать. Тройной аксель прыгаю уже и с удочкой, и без. Надеюсь, что в конце этого сезона покажу его.
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Никогда не хотела уйти из фигурного катания. С переездом в Москву окончательно поняла, что для меня это больше, чем просто спорт. Когда каталась в Рязани, у меня была только одна тренировка, даже зала никакого не было, хореографии — тоже.
В Москву я приехала, когда мне было 9 лет. И попала в группу к Александру Сергеевичу Волкову. С ним выучила все тройные. Спасибо ему большое за это. Но мне очень хотелось тренироваться в одной группе с Женей Медведевой и с другими знаменитыми спортсменами. Мы решили попробовать пробиться к Этери Георгиевне. Я пришла на просмотр, а дальше все
Мне не тяжело с Этери Георгиевной. Мне все очень нравится. Это мое любимое дело — как мне может
Мы в группе со всеми девочками общаемся очень хорошо. На равных. С маленькими — тоже. Может быть, они, конечно, берут с меня пример, но на нашем общении это не сказывается. Обсуждаем все. От фигурного катания до маникюра.
Я в свое время равнялась на Женю и Алину. Когда Женя была в группе, она очень много подсказывала. И всегда говорила — как бы ни устала, если работа еще не сделана, надо найти силы и доделать. Алина подсказывала, как лучше прыгать каскад с риттбергером, когда я его только учила.
Я хочу быть похожей только на себя. Но, конечно, есть фигуристы, которыми я восхищаюсь. У Жени, например, нравится характер. Всегда смотрела на нее — как много она работает. Очень нравится Нэйтан Чен, потому что он все время учит
Если бы не фигурное катание, то точно был бы
Свободное время провожу с семьей. Мы стараемся делать это очень активно. Катаемся на велосипедах, ходим в аквапарк. Иногда рисую или выкладываю картины из кристаллов. И, конечно, уроки.
С братьями ходим в кино. Смотрим мультики, но обычно выбирают они. Я люблю фэнтези. Из последнего, что запомнилось, «Аксель» — про
У меня мало друзей.
Пока могу есть все. Но на ночь не буду есть сладкое. Это только мое решение и мой выбор. Фастфуд не ем вообще. Мне он просто не нравится. Кусок торта, если очень хочется, съем спокойно. И не поправлюсь. Могу сказать, что очень люблю пельмени. Если бы мне сказали, что надо выбрать одно блюдо, которое будешь есть до конца жизни, я бы выбрала пельмени. Иногда даже сама леплю, с мамой и бабушкой.
У меня в семье вообще много готовят. И я люблю в выходной проводить время на кухне. Мы недавно купили орешницу, чтобы делать орешки со сгущенкой, и вафельницу. Делаю венские вафли на всю семью. Даже девочкам на каток приносила. Они не боятся потолстеть, и, конечно, никто не думает, что я специально это делаю. Едим вместе и просто радуемся.
Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Особенно на соревнованиях. Да, там нервы. Но это всего 3 минуты в короткой программе и 4 — в произвольной. А приезжаешь на соревнования на неделю. Я вообще не очень люблю летать, но если речь о соревнованиях, то мне нравится все — как мы приезжаем в аэропорт, как летим. Все время разные города и страны. Везде очень красиво, если еще и тепло — вообще прекрасно. На соревнования люблю ездить далеко.
Так получилось, что свои первые большие соревнования я выиграла в Австралии. Это был этап юниорского
Гран-при.Помню, что очень долго летели. Туда — больше 22-х часов. Обратно — 26. Когда приземлились, еще долго казалось, что мы все еще летим.
Отдельная тема — официальные тренировки, когда можно показать не только то, что будет в программе, а все, что умеешь. Длинные каскады прыгаем, которые нельзя включать в соревновательные программы. Самый длинный из моих — лутц, риттбергер, риттбергер, а еще ойлер, сальхов, ойлер, сальхов, ойлер, сальхов, то есть через ойлер еще три тройных прыжка.
Волосы я не стригла никогда. Только раз в год или даже реже убираю кончики немного. Мне очень нравятся длинные волосы. В детстве посмотрела мультик про Рапунцель. И вот — ращу.
Мне не нравится, если меня не красят. Я привыкла видеть себя на соревнованиях. И такой я должна быть всегда. Если не накрашена, не люблю ни фотографироваться, ни сниматься. Перед соревнованиями с макияжем помогает мама. Но красит только стрелки. Ресницы, губы, иногда брови я крашу сама. У нас другие девочки столько знают. Про контуринг, например. Они мне тоже рассказывали, но я никогда не делала сама.