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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки Снежаны Черепановой и вместе покататься на коньках.

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На прошедшем чемпионате мира в Японии Алина Загитова выиграла золото в женском одиночном катании. Евгения Медведева завоевала бронзу. До этого Загитова стала чемпионкой Олимпиады-2018.

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