Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки Снежаны Черепановой и вместе покататься на коньках.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки Снежаны Черепановой и вместе покататься на коньках.
На прошедшем чемпионате мира в Японии Алина Загитова выиграла золото в женском одиночном катании. Евгения Медведева завоевала бронзу. До этого Загитова стала чемпионкой Олимпиады-2018.