Загитова и Трусова выступят на ледовом шоу в Японии

Перед японскими любителями фигурного катания выступят Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Вместе с ними на лед также выйдут американцы Натан Чен, Винсент Чжоу и французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре.