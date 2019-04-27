Загитова и Трусова выступят на ледовом шоу в Японии
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
Перед японскими любителями фигурного катания выступят Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Вместе с ними на лед также выйдут американцы Натан Чен, Винсент Чжоу и французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре.
Шоу Dreams on Ice пройдет с 28 по 30 июня.