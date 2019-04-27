Ученица Тутберидзе Валиева в свой ДР прыгнула каскад из тулупов 4−3. Ее считают главным фаворитом ОИ
Другие школы можно закрывать?
Другие школы можно закрывать?
Последние два дня на фигурнокатательных форумах только и делали, что обсуждали новость о том, что «12-летний фигурист из России исполний пятерной прыжок». Да, на удочке, да, с недокрутом, но ведь прыгнул! Новостные ленты каждый час пополнялись высказываниями заслуженных экспертов, которые в один голос говорили: «за стремление — пятерка, но на удочке можно прыгнуть и десятирной».
Мы ни в коем случае не хотим принижать заслуги Максима Белявского, если он станет первым в мире фигуристом, исполнившим пятерной прыжок на соревнованиях, все будут счастливы. Однако удивительно следующее: в гуще обсуждений и комментариев мало кто обратил внимание на то, что еще одной ученице Этери Тутберидзе покорился квад: Камила Валиева прыгнула каскад из тулупов 4−3.
Наверное, это уже просто не вызывает такого шокирующего удивления, в отряде покорителей четверных Камила стала «всего лишь» пятой (после Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Элизабет Турсынбаевой и Алисы Лью). Другое дело, что квад от Камилы эксперты ждали меньше всего: с ее пластикой, балетными руками и феноменальными вращениями Валиевой предсказывали исключительно заоблачные компоненты, которые бы компенсировали отставания в технике (пластичность и космическая растяжка — условная расплата за нелучшие прыжковые данные).
Валиева начала свой фигурнокатательный путь в Казани, в 2012 году переехала в Москву, в течение 6 лет тренировалась в СШОР «Москвич» у Ксении Ивановой и Натальи Дубинской. А около года назад перешла в «Самбо-70», где и начала подготовку к сезону 2018/19. Хореографы команды Этери Тутберидзе поставили Валиевой короткую программу «Девочка на шаре», воплотив в жизнь легендарную картину Пабло Пикассо. В последствие Этери Георгиевна назовет эту постановку своей любимой в сезоне, а также от программы в восторге останется и внучка художника Диана.
Уже известно, что Валиева оставила эту программу и на будущий сезон. О новой произвольной пока новостей нет, пока можно сделать вывод лишь о том, что в ней будет присутствовать минимум один четверной.
Именно в день зафиксированного покорения каскада из тулупов 4−3 Камиле исполнилось 13 лет. Это значит, что в ближайшие два сезона Валиева будет разрывать юниорские старты, а в олимпийский сезон 2021/22 Камила выйдет на взрослый уровень в 15-летнем возрасте.
А теперь обратимся к истории: Юлия Липницкая в свой первый взрослый сезон стала олимпийской чемпионкой, Алина Загитова в свой первый взрослый сезон стала олимпийской чемпионкой. Обеим было по 15. Сейчас именно Валиеву считают главным претендентом на победу в олимпийском Пекине, мало кто сомневается в усовершенствовании ее катания за эти два года, оно уже вызывает только восхищение.
Могут ли завышенные ожидания помешать Камиле выиграть золото Игр-2022? Этого варианта исключать нельзя, вспомните, как после победного Пхенчхана Загитова проиграла постолимпийский ЧМ. Также нельзя исключать, что за время до Олимпиады в Китае в
В связи с тем, что «конвейер Тутберидзе» продолжает работать без сбоев, среди болельщиков пошли мнения о том, что другим россиянкам надо либо массово переходить в «Хрустальный», либо менять спортивное гражданство, так как теперь отобраться на ЧЕ и ЧМ становится практически невозможно. Однако вряд ли это будет правильным шагом, ведь спортсмены выходят на топовый уровень лишь благодаря конкуренции. Наоборот, глядя на учениц Тутберидзе, нужно стремиться усложнять свои программы и пытаться выдержать конкуренцию, какой бы невыполнимой задачей это не казалось.
Так получилось, что сегодня именно команда Тутберидзе задает тон в мировом женском катании. Пример Камилы Валиевой показывает, что можно обладать как прекрасным компонентным катанием, так и космической техникой. А ведь еще несколько лет назад это казалось невозможным. Теперь все хейтеры квадов в женском катании, которые аргументировали свою позицию отсутствием женственности в программах той же Трусовой, могут лишь обиженно закусить губу: Камила сможет замиксовать и то, и то. Не сомневайтесь.