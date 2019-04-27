Щербакова исполнила четверной флип
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка России — 2019 Анна Щербакова сделала четверной флип на тренировке.
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка России — 2019 Анна Щербакова сделала четверной флип на тренировке.
Видео исполнения 15-летней Щербаковой четверного флипа в
Четверной флип — самый сложный и дорогой из прыжков после лутца. Его базовая стоимость — 11 баллов. Лутц стоит 11,5 и Щербакова его уже удачно исполняла на соревнованиях.