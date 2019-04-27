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27 апреля, источник: Sport24

Щербакова исполнила четверной флип

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка России — 2019 Анна Щербакова сделала четверной флип на тренировке.

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Видео исполнения 15-летней Щербаковой четверного флипа в инстаграм-сторис опубликовал хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Четверной флип — самый сложный и дорогой из прыжков после лутца. Его базовая стоимость — 11 баллов. Лутц стоит 11,5 и Щербакова его уже удачно исполняла на соревнованиях.

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