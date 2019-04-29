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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ушедшая от Плющенко фигуристка ищет себе спонсора

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Тараканова записала видеообращение в Instagram, в котором призналась, что нуждается в спонсоре.

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Источник: Спорт РИА Новости

В апреле стало известно, что 15-летняя Тараканова закончила работу в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и вернулась к своему прежнему тренеру Светлане Пановой. Плющенко рассказал, что он и тренер его академии Ксения Иванова прекратили работу с фигуристкой из-за чрезмерной эмоциональности спортсменки.

«Этот сезон закончился, и все мысли сейчас о сезоне следующем. Идет активный поиск музыки на следующие программы. Если у кого-нибудь если предложения и варианты, пишите мне, буду благодарна за вашу помощь. Также я активно ищу себе спонсора — мой прежний спонсор остался на прежнем катке. Если кто поможет, буду очень благодарна», — сказала спортсменка.

Тараканова приехала из Волгограда в Москву, где стала тренироваться у Пановой. Позже она перешла в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой завоевала бронзу Финала юниорского Гран-при в Нагое, затем ушла в академию Плющенко, где работала в группе Ксении Ивановой. В настоящее время фигуристка вновь тренируется в группе Пановой.

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