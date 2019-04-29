Ушедшая от Плющенко фигуристка ищет себе спонсора
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Тараканова записала видеообращение в Instagram, в котором призналась, что нуждается в спонсоре.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Тараканова записала видеообращение в Instagram, в котором призналась, что нуждается в спонсоре.
В апреле стало известно, что 15-летняя Тараканова закончила работу в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и вернулась к своему прежнему тренеру Светлане Пановой. Плющенко рассказал, что он и тренер его академии Ксения Иванова прекратили работу с фигуристкой
«Этот сезон закончился, и все мысли сейчас о сезоне следующем. Идет активный поиск музыки на следующие программы. Если у
Тараканова приехала из Волгограда в Москву, где стала тренироваться у Пановой. Позже она перешла в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой завоевала бронзу Финала юниорского