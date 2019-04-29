Ушедшая от Плющенко фигуристка ищет себе спонсора

Источник: Спорт РИА Новости

В апреле стало известно, что 15-летняя Тараканова закончила работу в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и вернулась к своему прежнему тренеру Светлане Пановой. Плющенко рассказал, что он и тренер его академии Ксения Иванова прекратили работу с фигуристкой из-за чрезмерной эмоциональности спортсменки.

«Этот сезон закончился, и все мысли сейчас о сезоне следующем. Идет активный поиск музыки на следующие программы. Если у кого-нибудь если предложения и варианты, пишите мне, буду благодарна за вашу помощь. Также я активно ищу себе спонсора — мой прежний спонсор остался на прежнем катке. Если кто поможет, буду очень благодарна», — сказала спортсменка.