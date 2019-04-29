Тарасова и Морозов будут базироваться в США

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник было объявлено, что двукратные чемпионы Европы, трехкратные призеры чемпионатов мира Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер. Тренировочной базой группы Нины Мозер является каток «Вдохновение» в Москве, Зуева, ранее тренировавшая в пригороде Детройта Кэнтоне, с нынешнего года работает в Эстеро, штат Флорида, США.

«Мы поедем к Марине Зуевой тренироваться в Америку, — сказала Тарасова по телефону. — Нина Михайловна к нам будет приезжать. Постоянно она не сможет там находиться, у нее здесь работа, будет периодически приезжать и помогать».