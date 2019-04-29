Ковтун — о словах Плющенко про ОИ-2014: Некоторые моменты никогда не расскажу
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Завершивший карьеру фигуриста Максим Ковтун отреагировал на слова Евгения Плющенко про Олимпиаду-2014 в Сочи.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Завершивший карьеру фигуриста Максим Ковтун отреагировал на слова Евгения Плющенко про Олимпиаду-2014 в Сочи.
Ранее Плющенко, комментируя решение Ковтуна, заявил, что 23-летний фигурист сам расскажет о том, что происходило между ними во время домашних Олимпийских игр. «Он хороший парень, а как настанет момент, он сам все расскажет, как все происходило в Сочи в 2014 году», — пояснил он.
«Без понятия, что он имел в виду. Может, я
«В тот вечер я поехал к брату, он жил на окраине Москвы. И еще спустя