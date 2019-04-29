Ковтун — о словах Плющенко про ОИ-2014: Некоторые моменты никогда не расскажу

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Плющенко, комментируя решение Ковтуна, заявил, что 23-летний фигурист сам расскажет о том, что происходило между ними во время домашних Олимпийских игр. «Он хороший парень, а как настанет момент, он сам все расскажет, как все происходило в Сочи в 2014 году», — пояснил он.

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«Без понятия, что он имел в виду. Может, я чего-то не знаю, а он думает, что я в курсе каких-то событий. Как я знаю: я сидел на чемоданах, не едем — все. Я был в Москве. Мы сидели на чемоданах, были готовы сорваться в любой момент. Я уже получил официальную экипировку Олимпиады. Но потом стало ясно, что мы никуда не едем», — приводит его слова Sport24.