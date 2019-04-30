Тарасова: Загитова на ЧМ ни с кем не соревновалась, была одна на подиуме
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионатов мира по фигурному катанию, которые прошли в Японии, подробно остановившись на женском одиночном катании.
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионатов мира по фигурному катанию, которые прошли в Японии, подробно остановившись на женском одиночном катании.
«Чемпионат мира закончился прекрасно, замечательно, я считаю. Загитова впервые стала чемпионкой мира, доказала, собрала всю коллекцию медалей. Прекрасно каталась, ни с кем не соревновалась, была одна, одна на подиуме. Так каталась, что у неё был огромный отрыв от других».
И Женя в конце собрала себя в произвольной программе. Ей немножко, может быть, повезло, но она собрала себя, мы это видели, и эта бронзовая медаль ей как золотая. И третья девочка хорошая Алексея Мишина.
«Далее чемпионат мира был командный. Это новые классные чемпионаты, в них есть свой кайф.
Алина Загитова стала чемпионкой мира, Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль. На командном чемпионате мира Елизавете Туктамышевой не было равных в произвольной программе.