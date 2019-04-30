Тарасова: Загитова на ЧМ ни с кем не соревновалась, была одна на подиуме

«Чемпионат мира закончился прекрасно, замечательно, я считаю. Загитова впервые стала чемпионкой мира, доказала, собрала всю коллекцию медалей. Прекрасно каталась, ни с кем не соревновалась, была одна, одна на подиуме. Так каталась, что у неё был огромный отрыв от других».

И Женя в конце собрала себя в произвольной программе. Ей немножко, может быть, повезло, но она собрала себя, мы это видели, и эта бронзовая медаль ей как золотая. И третья девочка хорошая Алексея Мишина.