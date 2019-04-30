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10:53 (мск), источник: Sport24

«За четверными будущее, еще 2 года назад поняла, что они необходимы». Интервью Евгении Медведевой

Здесь вся правда!

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У Евгении Медведевой бурная деятельность не прекращается даже в межсезонье. Двукратная чемпионка мира встретилась с болельщиками в Москве и выступила на шоу в Корее, где обрадовала местных зрителей двумя чумовыми номерами.

В интервью Sport24 Женя подвела итоги сезона и рассказала, чего ждать от нее в следующем сезоне. Здесь вся правда!

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— Завершился самый сложный и необычный сезон в вашей карьере. Как его оценить?
— Этот вопрос мне часто задавали. Сезон выдался нелегким в силу множества обстоятельств. Но давайте оставим судьям прерогативу выставлять оценки. Мои оценки все видели. Хороши они или плохи, решать не нам. Мнение судейской бригады не подлежит обсуждению.

Мое начало сезона получилось не из легких… Поэтому несколько завершающих стартов, включая чемпионат мира, считаю для себя в каком-то смысле переломными. Именно с психологической точки зрения. Можно сказать, что у меня присутствует удовлетворение от проделанной работы. Но и дальше надо будет сделать многое — останавливаться не в моих планах.

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— Не было ли желания задержаться еще в Японии и выступить на командном чемпионате мира?
— Конечно, хотелось! Командник в Японии — одни из самых моих любимых официальных стартов. Нет никакого напряжения. Все выступления проходят в режиме праздника, кататься легко. Это редкий случай в нашем индивидуальном виде спорта, когда результат — это не личный зачет, а общий. Все максимально стараются для достижения командного результата. Это очень мотивирует и придает сил, поскольку за тебя болеет вся команда.

К великому сожалению, мне пришлось отказаться от приглашения на командный чемпионат мира из-за травмы, которую диагностировали японские врачи сразу по окончании личного ЧМ. Международный союз конькобежцев счел мою травму веской причиной для неучастия в КЧМ, и была организована замена. Но наши девчонки выступили прекрасно! Я очень рада за них и хочу поздравить с ярким окончанием сезона.

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— Как пройдет межсезонье, будет ли возможность отдохнуть?
— Межсезонье пройдет в режиме шоу. У меня много работы, чему я очень рада. Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный — долгосрочный отдых мне в тягость. И к тренировкам я приступлю вовремя, ведь надо готовиться к следующему сезону.

— Судя по социальным сетям, у вас очень дружная команда в крикет-клубе. Во время Турнира четырех континентов вы поддерживали ребят, выкладывали сторис, как ночью не спите. Ваши партнеры по тренировкам болеют за вас так же горячо?
— Социальные сети показывают лишь малую толику нашего общения в «крикете»! Конечно, мы болеем друг за друга и поддерживаем не только на стартах, но и в тренировочном процессе. У нас очень дружный международный коллектив. Наверно, это уже ни для кого не секрет.

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— С кем лучшего всего общаетесь из сборной России? Недавно в инстаграме вы очень мило и смешно обменялись любезностями со Станиславой Константиновой…
— Не могу сказать, что с кем-то лучше, а с кем-то хуже. Мы все общаемся. К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Все заняты тренировками. Тем более что я сейчас нахожусь в несколько другом часовом поясе — это ограничивает мои возможности по общению с друзьями.

Вот, к примеру, совсем недавно я была на японском шоу Stars on Ice, где выступала вместе с нашими девочками. Нас только трое было русскоговорящих, и мы постоянно общались. Что касается Стаси — она всегда на связи (улыбается).

— Брайн Орсер говорил, что при переходе к новому тренеру «любому спортсмену требуется полтора-два года на то, чтобы все начать с нуля и добиться результата». Как вы понимаете эту фразу? Получается, этот сезон был для вас переходным?
— Эту фразу я понимаю буквально по написанному. Да, был переходный сезон. Он продолжается и сейчас. Ведь я приехала в Торонто в июле прошлого года.

— В какой момент вы поняли, что учить четверные необходимо? И как происходит этот процесс?
— Я поняла это примерно 2 года назад, когда пробовала сальхов на удочке еще будучи в группе Этери Георгиевны. Могу сказать, что поняла это не я одна, а весь тренерский коллектив. Однако в тот момент не было достаточно времени для изучения прыжков ультра-си — нужно было входить в сезон и сохранять в форме существующий контент для участия в международных турнирах. Как происходит процесс? Узнаем. Все впереди.

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— Брайан в интервью отмечал, что четверной сальхов вам будет выучить проще, чем тройной аксель. Почему вы решили остановиться именно на сальхове?
— Ну это все просто. Аксель всю жизнь мне давался очень нелегко. Я до сих пор могу допускать совершенно дурацкие ошибки при его исполнении. Вероятно, проблема кроется так сказать в точке сборки (улыбается). Поэтому — сальхов.

— Вообще, как вам кажется, четверные прыжки — это временное явление или за ними будущее женского одиночного катания?
— Нет, конечно! О временном явлении говорить нельзя. Фигурное катание идет вперед и за усложнением будущее.

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— Вы обмолвились, что одна из программ следующего сезона будет по мотивам «Мемуары гейши»…
Да, после ЧМ я озвучила, что произвольная программа для следующего сезона выбрана и это «Мемуары гейши». Мне давно нравится эта музыка и, мне кажется, что я смогу воплотить этот образ на льду. Работа уже идет, и мне все нравится.

— Впереди новый сезон. Как он должен пройти, чтобы Евгения Медведева потом смогла назвать его в инстаграме не приемлемым, а отличным?
Можно Евгения Медведева не будет отвечать на это вопрос (смеется)? Моя бабушка говорит: «Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах». Будем работать.

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