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11:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова объяснила, благодаря чему Медведева выиграла бронзовую медаль ЧМ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» подвела итоги чемпионата мира 2019 года в Японии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Она отметила, что российские фигуристки смогли собраться в конце сезона и показать свои лучшие качества.

«Чемпионат мира закончился прекрасно. Загитова первый раз стала чемпионкой мира, доказала, собрала вообще все медали у себя. Она прекрасно каталась, ни с кем не соревновалась — она была одна, одна на подиуме. Она так каталась, что у нее был огромный отрыв от всех. Я считаю, что Женя (Медведева) в конце сезона собрала себя. Ей немножко, может быть, повезло, но она собрала себя, мы видели, что эта бронзовая медаль для нее как золотая», — заявила 72-летняя Тарасова.

Также тренер считает, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева достойно представила российскую сборную на командном чемпионате мира.

«Потом был командный чемпионат мира. Это новый турнир, классный, там есть свой кайф. Во-первых, это команда: никто не хочет подвести друг друга, во-вторых, там просто блистала Елизавета (Туктамышева). Она соскучилась, она не так устала, как эти девчонки, которые дубасились весь сезон. Она вышла — была королевой и сделала все, чем она может воспользоваться в следующем году», — сказала Тарасова.

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