Тарасова объяснила, благодаря чему Медведева выиграла бронзовую медаль ЧМ

«Чемпионат мира закончился прекрасно. Загитова первый раз стала чемпионкой мира, доказала, собрала вообще все медали у себя. Она прекрасно каталась, ни с кем не соревновалась — она была одна, одна на подиуме. Она так каталась, что у нее был огромный отрыв от всех. Я считаю, что Женя (Медведева) в конце сезона собрала себя. Ей немножко, может быть, повезло, но она собрала себя, мы видели, что эта бронзовая медаль для нее как золотая», — заявила 72-летняя Тарасова.