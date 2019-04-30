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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин считает, что Ковтун и Коляда не умеют соревноваться

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал решение российского фигуриста Максима Ковтуна завершить спортивную карьеру.

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23 апреля спортсмен сообщил РИА Новости о завершении карьеры. Ковтун — серебряный призер чемпионатов Европы 2015 и 2017 годов, бронзовый призер европейского первенства-2016, двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира (2015, 2017), четырехкратный чемпион России (2014, 2015, 2016, 2019). В июне фигуристу исполнится 24 года.

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Ягудин отметил, что Ковтуну, в отличии от многих других спортсменов, хватило смелости попросить Федерацию фигурного катания России (ФФККР) вывести себя из состава сборной и лишиться зарплаты.

«Что касается Максима Ковтуна, то он талантливый человек, но не умеет соревноваться. В последние годы мы это все увидели. Серьезно, я приходил на ЦСКА, видел его тренировки — он все прыгает. Но на соревнованиях, увы, не получается. То же самое можно сказать и о Михаиле Коляде. Я не говорю, что всем поголовно надо заканчивать. Но Максим для себя принял решение, и мы должны его уважать, а главное — сказать ему огромное спасибо за те медали, хоть и немногочисленные, с чемпионатов Европы, которые он все-таки привез нашей стране. Макс — молодец, я желаю ему удачи на новом поприще. Надеюсь, что у него получится», — цитирует Ягудина «ОблГазета».

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