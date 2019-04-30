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19:01 (мск), источник: Sport24

Загитова исполнила мечту слепой девочки

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова встретилась со слепой девочкой Снежаной Черепановой.

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13
фотографий
13
фотографий

Снежана мечтала о встрече с Загитовой и в недавнем эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» стало известно, что фигуристка исполнит ее мечту.

Как сообщает фанатский твиттер Загитовой TeamZagitova, спортсменка провела тренировку со Снежаной.

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