Загитова исполнила мечту слепой девочки
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова встретилась со слепой девочкой Снежаной Черепановой.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова встретилась со слепой девочкой Снежаной Черепановой.
Снежана мечтала о встрече с Загитовой и в недавнем эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» стало известно, что фигуристка исполнит ее мечту.
Как сообщает фанатский твиттер Загитовой TeamZagitova, спортсменка провела тренировку со Снежаной.