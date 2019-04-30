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21:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка рассказала о заработках и миллионных тратах

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова рассказала о заработках и тратах в фигурном катании. Ее слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Леонова заявила, что, если бы ее не поддерживала Академия фигурного катания и сборная России, она бы тратила на занятия около миллиона рублей. «Я езжу на разные сборы и шоу. Заработать есть где, но не регулярно. Стабильности в этом плане уже давно нет. Но я не жалуюсь», — отметила она.

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По словам фигуристки, Министерство спорта платит фигуристам 60 тысяч рублей в месяц. «У фигуристок уровня Евгении Медведевой и Алины Загитовой зарплаты, конечно же, значительно выше, плюс у них есть спонсоры, а также президентская стипендия (52 тысячи рублей — прим. “Ленты.ру”)», — добавила она.

В марте этого года российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов пожаловались на то, что в Москве на их зарплату выжить «невозможно». Попова заявила, что доход редко достигает отметки в 30 тысяч рублей в месяц. По ее словам, спортсменам часто приходится работать с детьми, чтобы получить деньги.

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