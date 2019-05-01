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14:04 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Коляда в сезоне-2019/20 в произвольной программе выступит в образе Чаплина

ТАСС, 1 мая. Российский фигурист Михаил Коляда в произвольной программе сезона-2019/20 будет выступать в образе Чарли Чаплина. Об этом спортсмен рассказал пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: РИА "Новости"

«Музыку и образ для произвольной выбрали — это будет “Чаплин”, — сказал фигурист. — Две первые части больше лирические, а третья — быстрая. Мы уже определились с музыкальной нарезкой, но есть идеи по поводу исполнителей, заранее не буду говорить, потому что пока это только идеи. На шоу тренера Алексея Мишина я познакомился с музыкантами, так что не исключено, что будет и оригинальное исполнение».

Коляда рассказал, что композиция короткой программы еще не утверждена. «Для короткой ищем музыку. Хочу, чтобы было на контрасте с произвольной программой, что-то веселое, заводное», — отметил 24-летний фигурист.

Коляда отметил, что работает с психологом, чтобы научиться настраиваться на соревнования.

«Я нахожусь на таком уровне, что тренеры, хореограф, специалисты, которые со мной работают, уже дали мне обширный багаж знаний и умений, и мне надо только правильно этим пользоваться, — сказал спортсмен. — Мне нужно самому справляться и преодолевать психологические трудности, потому что нервную систему уже не исправить, значит, надо работать с тем, что есть. Единственное, кто мне сейчас дает что-то новое и помогает — это психолог Геннадий Горбунов. Он дает практические конкретные здания, и я чувствую, что изменения есть, пусть пока не очень значительные, но движение есть».

Коляда является обладателем серебряной награды Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Также фигурист является двукратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером первенств Европы и серебряным призером командного Кубка мира.

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