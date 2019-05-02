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2 мая, источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру

ТАСС, 2 мая. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире канадка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении профессиональной карьеры. Слова 23-летней спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания Канады.

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Источник: Reuters

В августе 2018 года Осмонд объявила о том, что пропустит сезон-2018/19.

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«Соревнования были полезной частью моей жизни. Было невероятно здорово ставить и достигать цели, превосходящие самые смелые мечты, нет слов, чтобы описать эмоции, которые несут соревнования. Я хотела бы поблагодарить тренеров, семью, друзей и Федерацию фигурного катания Канады за всю поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет. Ужасно покидать соревнования, но рада видеть, что еще может предложить жизнь», — говорится в заявлении.

В 2018 году Осмонд выиграла золото чемпионата мира, на Играх в Пхёнчхане, помимо золота в командном турнире, завоевала бронзу в личных соревнованиях, уступив лишь россиянкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой, в активе которых золото и серебро соответственно. Также фигуристка является обладательницей серебра Игр в Сочи в командном турнире и серебра мирового первенства 2017 года в личных соревнованиях.

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