Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру

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В августе 2018 года Осмонд объявила о том, что пропустит сезон-2018/19.

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«Соревнования были полезной частью моей жизни. Было невероятно здорово ставить и достигать цели, превосходящие самые смелые мечты, нет слов, чтобы описать эмоции, которые несут соревнования. Я хотела бы поблагодарить тренеров, семью, друзей и Федерацию фигурного катания Канады за всю поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет. Ужасно покидать соревнования, но рада видеть, что еще может предложить жизнь», — говорится в заявлении.