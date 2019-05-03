Брошенная Кацалаповым: трагедия карьеры Ильиных

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Знакомство и первое расставание с Кацалаповым

В самом раннем детстве родители Елены Ильиных расстались, и девочку воспитывали мать и бабушка. В четыре года семья переехала из казахстанского Актау в Москву, где Елена и начала свою карьеру в фигурном катании. На коньки ее поставила именно бабушка. Первым тренером Ильиных стала Екатерина Волкова из районной секции, однако, по рекомендациям специалистки, юная спортсменка была переведена на каток в Сокольниках, где ее начала тренировать Любовь Малева.

Читайте также Олимпиада ценой в карьеру: почему сломалась Липницкая

Спустя некоторое время Елена переехала на каток «Москвич» в группу Натальи Дубинской. Под ее руководством Ильиных выучила несколько тройных прыжков, но в одиночном катании себя не видела, выразив желание заниматься танцами на льду.

В 11 лет она сменила дисциплину, а ее первым партнером стал Никита Кацалапов.

Тот был на три года старше Елены, однако карьера в мужском одиночном катании у него не задалась, и по совету матери он ушел в танцы. Дуэтом занялись Ирина Лобачева и Илья Авербух, однако в первое время партнеры не могли освоить новую технику. Уход из одиночников стал для Ильиных и Кацалапова переломным и сложным, перестроиться на новое катание оказалось целым испытанием. Из-за частых ошибок пара регулярно конфликтовала и ругалась.

В результате спустя всего лишь год Ильиных отказалась от сотрудничества с Кацалаповым и уехала в США.

Там она стала заниматься под руководством Игоря Шпильбанда и Марины Зуевой, при этом нового партнера найти себе не могла.

Читайте также Тутберидзе представила свое первое шоу с участием Загитовой и Трусовой в Краснодаре

Возвращение к Кацалапову

За два года новую пару на льду Елена так и не создала и в итоге вернулась в Россию, где вновь встретилась с Никитой, который пробовал кататься с несколькими партнершами, но безуспешно. В результате Ильиных и Кацалапов, посовещавшись, решили возобновить свой дуэт, а фигуристами занялись Александр Жулин и Олег Волков.

Дебютировала «старая новая» пара на этапах Кубка России, где в итоге в финальных прокатах заняла первое место. В следующем сезоне фигуристы стали выступать в юниорах и впервые приняли участие в международных соревнованиях.

Выиграв этапы юниорского Гран-при в Венгрии и Польше, Елена и Никита заняли вторую строчку в финале. При этом на чемпионате мира среди юниоров россияне завоевали золото, показав на тот момент свой лучший результат в карьере.

Сезон-2010/11 стал для Ильиных и Кацалапова дебютным на взрослом уровне, но неудачным. Пара завоевала бронзу на национальном первенстве, но на чемпионатах Европы и мира осталась без медалей. В итоге по окончании сезона дуэт объявил об уходе от Жулина к Николаю Морозову.

Читайте также Евгений Плющенко представил нового тренера своей группы

Олимпиада и уход Кацалапова

Именно Морозов стал готовить танцевальный дуэт к домашним зимним Олимпийским играм — 2014. На пути к Олимпиаде Елена и Никита трижды подряд становились серебряными призерами чемпионата России, а также дважды поднимались на вторую ступень пьедестала почета на континентальных первенствах.

На Играх в Сочи пара начала с победы в командных соревнованиях в составе сборной России, выступив в произвольной программе с номером «Лебединое озеро» под музыку П. И. Чайковского.

А в индивидуальном турнире пара сенсационно завоевала бронзу, уступив только двум лучшим парам последних сезонов — Мэрил Дэвис / Чарли Уайт из США, а также канадцам Тесса Вирту / Скотт Мойр. При этом Елена и Никита установили свои личные рекорды во взрослом катании как в коротком танце, так и в произвольном.

Впоследствии дуэт Ильиных и Кацалапова ждал жестокий провал. Перед чемпионатом мира — 2014 в Японии российская пара считалась фаворитом соревнований в виду отсутствия на турнира Дэвис с Уайтом и Вирту с Мойром.

Однако перед стартом состязаний в СМИ распространилась информация о распаде дуэта, что едва не довело Ильиных до нервного срыва.

С публикой общался Морозов, который каждый раз опровергал сведения о разрыве сотрудничества между Еленой и Никитой, однако слухи продолжали идти. На их фоне пара провалилась на мировом первенстве, допустив серию ошибок в коротком танце и заняв итоговое четвертое место.

После чемпионата мира Кацалапов официально объявил об уходе от Ильиных. Причем сделал это во время прохождения медицинской комиссии. Причиной разрыва партнерства с Еленой стало желание Никиты начать сотрудничество с Викторией Синициной, с которой его связывали любовные отношения.

Спустя неделю после ухода от Ильиных Кацалапов и Синицина подали руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявку на выступление в паре со следующего сезона. Ильиных же была решением своего уже бывшего партнера шокирована.

«Я слишком долго была в роли девушки, которая борется за Никиту. История закончена. Мое дело сейчас — как можно быстрее начать следующий этап в жизни. Так, чтобы не делать на этом пути лишних и ненужных шагов», — цитировал Ильиных «СЭ».

Читайте также Авербух связал популярность Медведевой с уходом от Тутберидзе

Новые партнеры и желание уйти из спорта

В связи с неожиданными кадровыми изменениями Ильиных едва не пропустила постолимпийский сезон. В срочном поиске партнера Елена стала кататься с Русланом Жиганшиным, который также находился без пары. Тренироваться дуэт стал в группе Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой.

В первом же своем сезоне пара пробилась в финал Гран-при, но заняла на соревнованиях последнее место. При этом на чемпионате России Елена и Руслан завоевали золотые медали. Однако на этом удачные выступления завершились.

На чемпионате Европы во время произвольного танца Ильиных нанесла своему партнеру травму, случайно сделав Руслану порез лезвием конька на бедре. Из-за этого и серии ошибок в твизлах и дорожках шагов пара потеряла шансы на медали, заняв итоговое четвертое место.

В следующем сезоне они неудачно выступили на национальном первенстве, не пройдя отбор на чемпионат Европы. Для повышения технических элементов пара отправилась на стажировку в США к Шпильбанду, у которого Ильиных занималась еще с Кацалаповым. Однако на пользу это не пошло. В предолимпийском сезоне Елена и Руслан выступили только на этапах Гран-при во Франции и США, заняв четвертое и пятое места соответственно, но из-за травмы Жиганшина дуэт снялся со следующих соревнований.

В мае 2017 года партнер Ильиных объявил о завершении спортивной карьеры, а Елена вновь оказалась в поиске нового партнера.

Им стал Антон Шибнев.

Дебютным выступлением нового дуэта стала победа на четвертом этапе Кубка России, однако после этого фигуристы в соревнованиях не участвовали. Глава ФФККР Александр Горшков, под руководством которого занимались Елена и Антон, и вовсе сомневался в будущем данного дуэта.

«Ситуация несколько сложнее. У нас по-прежнему нет уверенности в том, что они будут кататься в этом сочетании», — говорил специалист.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге пара пропустила, при этом подробности причин отказа от участия в соревнованиях не разглашались. Позднее Ильиных объявила о завершении карьеры в фигурном катании, однако затем опровергла свои же слова.

«Я так сильно люблю фигурное катание, что рано говорить о том, что я с ним расстаюсь. Вопрос завершения карьеры пока ни с кем официально не обсуждала», — заявила фигуристка.

В связи с этим появилась информация о возможном новом партнере Елены. Сама спортсменка говорила, что подобное предложение уже поступало от Дмитрия Соловьева, катавшегося ранее с Екатериной Бобровой. Однако о создании дуэта официально до сих пор не объявлено, хотя сам Соловьев в одном из интервью тоже утверждал, что у него с Ильиных «были разговоры о совместных выступлениях и кое-какие планы».

Семен Андреев

Смотрите также: Кацалапов и Ильиных выступили с новыми партнерами