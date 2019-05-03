Липницкая заявила, что не хотела оставаться в фигурном катании после завершения карьеры

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Липницкая завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, спортсменке на тот момент было 15 лет.

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Помимо олимпийского золота, фигуристка завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также стала второй в финале серии Гран-при 2013 года. Липницкая завершила карьеру в апреле 2017 года.

«После окончания спортивной карьеры был период, когда вообще не хотелось иметь дело с фигурным катанием. Хотелось отдохнуть, заняться чем-то новым, нужна была перезагрузка. Но потом фигурное катание снова вернулось в мою жизнь, пусть уже и совсем в других его сферах», — сказала Липницкая.