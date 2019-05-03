Леонова об откровенном наряде Туктамышевой: Я бы на лед в таком не вышла

«Не хочу осуждать Лизу Туктамышеву, но я бы не вышла на лед в таком наряде. Да мне бы и муж не разрешил. Не обязательно открывать все. Пусть на платье будет одна маленькая дырочка, но это будет такая изюминка, что зрители взглянут и скажут: вау, как здорово, как сексуально! У Жени Медведевой розовый костюмчик все что нужно прикрывает. Не сказала бы, что это выглядит вульгарно. Но, если честно, мне розовый цвет не нравится. Я бы такой костюм не надела. Ну разве что дома, перед мужем», — приводит слова фигуристки «Экспресс-газета».