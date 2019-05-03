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3 мая, источник: Спорт РИА Новости

Леонова об откровенном наряде Туктамышевой: Я бы на лед в таком не вышла

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Серебряный призер чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова высказала мнение об откровенных нарядах Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсменка также отметила, что розовый наряд Медведевой «прикрывает все, что нужно», в отличие от костюма стюардессы, в котором неоднократно выходила на лед Туктамышева.

«Не хочу осуждать Лизу Туктамышеву, но я бы не вышла на лед в таком наряде. Да мне бы и муж не разрешил. Не обязательно открывать все. Пусть на платье будет одна маленькая дырочка, но это будет такая изюминка, что зрители взглянут и скажут: вау, как здорово, как сексуально! У Жени Медведевой розовый костюмчик все что нужно прикрывает. Не сказала бы, что это выглядит вульгарно. Но, если честно, мне розовый цвет не нравится. Я бы такой костюм не надела. Ну разве что дома, перед мужем», — приводит слова фигуристки «Экспресс-газета».

Елизавета Туктамышева по ходу сезона неоднократно показывала номер, где в конце выступления снимала с себя часть одежды. Позднее Евгения Медведева предстала перед фанатами фигурного катания в откровенном платье розового цвета.

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