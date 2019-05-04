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12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Плющенко показал репетицию нового номера, с которым выступит в Италии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в «Инстаграме» видео с репетицией своего нового номера на шоу «Плющенко и друзья».

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Он выступит сегодня, 4 мая, в Болонье (Италия).

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Напомним, в феврале 2014 года фигурист должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпийских играх, однако снялся с соревнований за минуту до начала выступления из-за травмы спины. В тот же день он объявил о завершении спортивной карьеры.

Плющенко — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию.

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