Плющенко показал репетицию нового номера, с которым выступит в Италии
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в «Инстаграме» видео с репетицией своего нового номера на шоу «Плющенко и друзья».
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в «Инстаграме» видео с репетицией своего нового номера на шоу «Плющенко и друзья».
Он выступит сегодня, 4 мая, в Болонье (Италия).
Напомним, в феврале 2014 года фигурист должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпийских играх, однако снялся с соревнований за минуту до начала выступления
Плющенко — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии