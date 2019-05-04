Плющенко показал репетицию нового номера, с которым выступит в Италии

Напомним, в феврале 2014 года фигурист должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпийских играх, однако снялся с соревнований за минуту до начала выступления из-за травмы спины. В тот же день он объявил о завершении спортивной карьеры.