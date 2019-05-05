Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко Bol on Ice, прошедшее в итальянской Болонье.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко Bol on Ice, прошедшее в итальянской Болонье.
Помимо россиянок участие в шоу олимпийского чемпиона-2006 приняла итальянка Каролина Костнер.
«Огромное спасибо за приглашение! Море незабываемых эмоций. Такая поддержка и теплота зрителей! И потрясающая возможность кататься вместе со звёздами мирового фигурного катания», — написала в своем аккаунте Instagram Щербакова.