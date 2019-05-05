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5 мая, источник: Спорт РИА Новости

Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко Bol on Ice, прошедшее в итальянской Болонье.

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Источник: Спорт РИА Новости

Помимо россиянок участие в шоу олимпийского чемпиона-2006 приняла итальянка Каролина Костнер.

«Огромное спасибо за приглашение! Море незабываемых эмоций. Такая поддержка и теплота зрителей! И потрясающая возможность кататься вместе со звёздами мирового фигурного катания», — написала в своем аккаунте Instagram Щербакова.

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