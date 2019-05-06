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11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева и Сотникова выразили соболезнования родным погибших в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова выразили соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших», — написала Медведева в «сториз» своего Instagram под фотографией с надписью «Шереметьево. Москва 5.05.2019. Скорбим».

Сотникова в «сториз» своего Instagram выложила такую же фотографию.

Помимо фигуристок, соболезнования выразили футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Арсенал» (Тула), «Локомотив» (Москва) и «Рубин» (Казань), Российский футбольный союз (РФС), Футбольная национальная лига (ФНЛ) и Федерация дзюдо России.

«Чужой беды не бывает. ПФК “Арсенал” выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении тульского клуба в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

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