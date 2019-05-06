Медведева и Сотникова выразили соболезнования родным погибших в Шереметьево

«Соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших», — написала Медведева в «сториз» своего Instagram под фотографией с надписью «Шереметьево. Москва 5.05.2019. Скорбим».
Сотникова в «сториз» своего Instagram выложила такую же фотографию.
Помимо фигуристок, соболезнования выразили футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Арсенал» (Тула), «Локомотив» (Москва) и «Рубин» (Казань), Российский футбольный союз (РФС), Футбольная национальная лига (ФНЛ) и Федерация дзюдо России.
«Чужой беды не бывает. ПФК “Арсенал” выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении тульского клуба в Twitter.
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.