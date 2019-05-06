Медведева и Сотникова выразили соболезнования родным погибших в Шереметьево

«Соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших», — написала Медведева в «сториз» своего Instagram под фотографией с надписью «Шереметьево. Москва 5.05.2019. Скорбим».

«Чужой беды не бывает. ПФК “Арсенал” выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении тульского клуба в Twitter.