Фигуристка Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева — третья

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У женщин первое место занимает россиянка Алина Загитова. Чемпионка мира 2019 года более чем на 1000 очков опережает японку Сатоко Мияхару. У Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459. На третьей позиции расположилась ещё одна российская фигуристка — Евгения Медведева (3384).

Станислава Константинова — 9-я (2514), Софья Самодурова — 10-я (2345), Елизавета Туктамышева — 13-я (2137). В топ-20 входят также Александра Трусова (18-я, 1835) и Мария Сотскова (19-я, 1805).

При подсчёте учитываются результаты Олимпийских игр и чемпионатов мира завершившегося и предыдущего сезонов, лучшие результаты этапов Гран-при тех же сезонов и отдельных международных соревнований.