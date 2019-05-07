Фигуристка Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева — третья
Международный союз конькобежцев после сезона-2018/19 опубликовал обновлённый рейтинг фигуристов.
Международный союз конькобежцев после сезона-2018/19 опубликовал обновлённый рейтинг фигуристов.
У женщин первое место занимает россиянка Алина Загитова. Чемпионка мира 2019 года более чем на 1000 очков опережает японку Сатоко Мияхару. У Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459. На третьей позиции расположилась ещё одна российская фигуристка — Евгения Медведева (3384).
Станислава Константинова — 9-я (2514), Софья Самодурова — 10-я (2345), Елизавета Туктамышева — 13-я (2137). В топ-20 входят также Александра Трусова (18-я, 1835) и Мария Сотскова (19-я, 1805).
При подсчёте учитываются результаты Олимпийских игр и чемпионатов мира завершившегося и предыдущего сезонов, лучшие результаты этапов
В рейтинге отдельно взятого сезона-2018/19 лидирует японка Рика Кихира (2625), Загитова уступает ей 5 очков — 2620, Мияхара — третья (2131). В топ-10 также Самодурова, Медведева, Константинова и Туктамышева.