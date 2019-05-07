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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигуристка Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева — третья

Международный союз конькобежцев после сезона-2018/19 опубликовал обновлённый рейтинг фигуристов.

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У женщин первое место занимает россиянка Алина Загитова. Чемпионка мира 2019 года более чем на 1000 очков опережает японку Сатоко Мияхару. У Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459. На третьей позиции расположилась ещё одна российская фигуристка — Евгения Медведева (3384).

Фоторепортаж
Алина Загитова — чемпионка мира!

Станислава Константинова — 9-я (2514), Софья Самодурова — 10-я (2345), Елизавета Туктамышева — 13-я (2137). В топ-20 входят также Александра Трусова (18-я, 1835) и Мария Сотскова (19-я, 1805).

При подсчёте учитываются результаты Олимпийских игр и чемпионатов мира завершившегося и предыдущего сезонов, лучшие результаты этапов Гран-при тех же сезонов и отдельных международных соревнований.

В рейтинге отдельно взятого сезона-2018/19 лидирует японка Рика Кихира (2625), Загитова уступает ей 5 очков — 2620, Мияхара — третья (2131). В топ-10 также Самодурова, Медведева, Константинова и Туктамышева.

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