Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ4
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Бостон Брюинз3
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Барселона
Футбол. Зарубежный
6.05
Манчестер Сити1
Лестер0
Футбол. Зарубежный
6.05
Милан2
Болонья1
Хоккей. НХЛ
8.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
13Талисманы чемпионатов мира по хоккею
15Тренеры сборных-участниц чемпионата мира
09:28 (мск), источник: Sport24

Фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура

Российская фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура. Об этом 19-летняя спортсменка сообщила своим подписчикам в инстаграме, выложив соответствующее фото в сторис.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Несмотря на завершение сезона, у Медведевой достаточно напряженный график. В рамках шоу Stars on Ice Евгения посетит 12 городов. Тур закончится 16 мая в Ванкувере.

«Межсезонье пройдет в режиме шоу, — рассказала Евгения в недавнем интервью Sport24. — У меня много работы, чему я очень рада. Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный — долгосрочный отдых мне в тягость. И к тренировкам я приступлю вовремя, ведь надо готовиться к следующему сезону».

 Бразилец из «Спартака» закрутил роман с русской красоткой и устроил ей сюрприз в Дубае
Российская фигуристка выложила фото в купальнике и спела хит «Руки вверх». Просто няша
«Ливерпуль» без Салаха: возможно ли чудо против «Барселоны»?
Провал звезд из РФ. Бобровский и Панарин повторили путь Овечкина
Игрок «Коламбуса» вызван в сборную России для подготовки к ЧМХ
Возвращение своих и покупка топ-игроков: как усилится «Зенит»
Суарес пообещал не праздновать возможный вылет «Ливерпуля» из ЛЧ
Рядом с ними Кокорин и Мамаев — «шпана»: кто побывал в тюрьме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь