Фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура
Российская фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура. Об этом 19-летняя спортсменка сообщила своим подписчикам в инстаграме, выложив соответствующее фото в сторис.
Российская фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура. Об этом 19-летняя спортсменка сообщила своим подписчикам в инстаграме, выложив соответствующее фото в сторис.
Несмотря на завершение сезона, у Медведевой достаточно напряженный график. В рамках шоу Stars on Ice Евгения посетит 12 городов. Тур закончится 16 мая в Ванкувере.
«Межсезонье пройдет в режиме шоу, — рассказала Евгения в недавнем интервью Sport24. — У меня много работы, чему я очень рада. Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный — долгосрочный отдых мне в тягость. И к тренировкам я приступлю вовремя, ведь надо готовиться к следующему сезону».