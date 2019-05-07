Фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура

«Межсезонье пройдет в режиме шоу, — рассказала Евгения в недавнем интервью Sport24. — У меня много работы, чему я очень рада. Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный — долгосрочный отдых мне в тягость. И к тренировкам я приступлю вовремя, ведь надо готовиться к следующему сезону».