Элизабет Турсынбаева вошла в десятку лучших конькобежцев ISU
Обновленный рейтинг представил Международный союз конькобежцев.
Обновленный рейтинг представил Международный союз конькобежцев.
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева вошла в ТОП-10 обновленного рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) после сезона 2018/2019, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
При подсчете учитываются результаты Олимпийских игр и чемпионатов мира завершившегося и предыдущего сезонов, а также лучшие результаты этапов
У женщин первое место с большим отрывом заняла россиянка Алина Загитова. В ее активе 4510 очков. Второе место осталось за японкой Сатокой Мияхарой — 3459 очков. Третье место у россиянки Евгении Медведевой — 3384 очков.
Турсынбаева заняла шестое место. По итогам двух сезонов она набрала 3108 очков. При этом в рейтинге отдельного взятого сезона у Элизабет четвертая строчка.
В этом году Турсынбаева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира.