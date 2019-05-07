Элизабет Турсынбаева вошла в десятку лучших конькобежцев ISU

Источник: РИА "Новости"

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева вошла в ТОП-10 обновленного рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) после сезона 2018/2019, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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При подсчете учитываются результаты Олимпийских игр и чемпионатов мира завершившегося и предыдущего сезонов, а также лучшие результаты этапов Гран-при тех же сезонов и отдельных международных соревнований.

У женщин первое место с большим отрывом заняла россиянка Алина Загитова. В ее активе 4510 очков. Второе место осталось за японкой Сатокой Мияхарой — 3459 очков. Третье место у россиянки Евгении Медведевой — 3384 очков.

Турсынбаева заняла шестое место. По итогам двух сезонов она набрала 3108 очков. При этом в рейтинге отдельного взятого сезона у Элизабет четвертая строчка.