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16:39 (мск), источник: Газета.Ру

Срыв подготовки? Медведева заболела в разгар гастролей

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заболела прямо посреди гастрольного тура в Канаде, который закончится только 16 мая. График не дает спортсменке расслабиться ни на секунду: уже через неделю после завершения канадского турне она должна будет выступить на шоу в Японии.

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17
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Российская фигуристка Евгения Медведева огорошила поклонников печальным известием: девушка заболела в самый разгар гастролей по Канаде.

«Заболеть в середине тура…» — написала спортсменка в сторис своего инстаграма, прикрепив к посту «лайк» и смеющийся со слезами на глазах смайлик. При этом на фото Евгении явно не до смеха: она лежит в постели с закрытыми глазами, а половину лица не видно за одеялом.

Напомним, в настоящее время Медведева участвует в масштабной серии ледовых шоу Stars on Ice, в рамках которой должна пересечь всю Канаду с востока на запад. Выступления запланированы аж в 12 городах — от Галифакса до Ванкувера.

При этом фигуристка исполняет в шоу одну из центральных ролей, участвуя едва ли не во всех номерах. Так, у двукратной чемпионки мира есть как минимум два сольных выступления.

Первое — показательный номер, который она демонстрировала на всех соревнованиях в сезоне-2018/19, кроме чемпионата мира, — лиричное катание под композицию Beautiful Mess болгарского певца Кристиана Костова.

Там фигуристка изображает утреннее пробуждение (иногда она даже создает себе беспорядок на голове, чтобы лучше вжиться в образ), причем «просыпается» девушка в элегантной темной комбинации и накинутой поверх нее мужской рубашке.

Затем романтичный подъем сменяется драматичным танцем с заламыванием рук под слова: «Нам совершенно нечего терять / Неважно, что другие говорят или делают / У нас нет ничего важнее / Наша любовь — неприкосновенна».

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Второе — ритмичный номер под песню Арианы Гранде 7 Rings, который девушка исполняет в ярко-розовом костюме из латекса, копируя образ артистки, созданный в клипе.

Изначально Евгения сидит на стульчике рядом со зрителями, поедая попкорн, причем вызывающий наряд до поры до времени скрыт под белым тулупом. Однако затем фигуристка быстро преображается, скидывает теплую одежду и начинает зажигать уже не по-детски.

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Также Медведеву можно заметить в групповых номерах шоу. Остается только диву даваться, как она успевает менять костюмы между выходами на лед.

Помимо выступлений и репетиций, двукратная чемпионка мира обязательно принимает участие в автограф-сессиях накануне концертов, в ходе которых поклонники могут лично пообщаться со спортсменами, вручить им подарки и сделать фото на память.

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Кроме того, Медведева участвует в благотворительных акциях, которые устраивают организаторы Stars on Ice. Кажется, что весь день у спортсменки забит делами под завязку, словно сейчас самый разгар сезона.

Закончится это турне только 16 мая. Неудивительно, что организм немного подвел фигуристку в такой напряженный момент.

А ведь спустя всего неделю после окончания этих гастролей серебряный призер Игр-2018 отправится в Японию, где ей предстоит… выступать в еще одном шоу!

Возможно, фигуристка вылетит в Страну восходящего солнца даже раньше, чтобы выучить общие номера для всех участников гастролей. К счастью, в Японии ей не придется так часто переезжать между городами, как в Канаде: это шоу охватывает только четыре пункта назначения — Макухари (24—26 мая), Сендае (31 мая — 2 июня), Кобе (7—9 июня) и Тояме (14—16 июня).

Однако само количество выступлений практически не изменится — просто в каждом городе фигуристы пробудут по два-три дня. Этот тур закончится 16 июня.

Медведева сама выбрала себе такой напряженный гастрольный график, в то время как некоторые другие фигуристы уже вовсю занимаются постановкой программ к следующему сезону или проводят время в отпуске.

«Межсезонье пройдет в режиме шоу. У меня много работы, чему я очень рада. Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный — долгосрочный отдых мне в тягость», — цитировал спортсменку Sport24.

Впрочем, у частых выступлений Медведевой, скорее всего, есть и другая причина — необходимость зарабатывать. С тех пор, как она ушла из группы Этери Тутберидзе, где занималась на катке «Хрустальный» государственной спортивной школы «Самбо-70», и переехала в Канаду, платить приходится буквально за все.

Тренировки у одного из лучших тренеров мира Брайана Орсера, съемное жилье и просто сама жизнь в Канаде явно стоят немалых денег, а Федерация фигурного катания покрывает расходы только на перелеты на соревнования и костюмы.

Конечно, Медведеву поддерживают спонсоры, но вряд ли они могут покрыть совершенно все. Так что гастроли — это не только удовольствие, но и необходимость.

Остается надеяться, что недомогание Евгении не носит серьезный характер, и девушка скоро поправится.

Антон Борисов

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