Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
9.05
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ2
Даллас Старз1
Футбол. Еврокубки
7.05
Ливерпуль4
Барселона0
Футбол. Еврокубки
9.05
Валенсия
Арсенал
Футбол. Еврокубки
9.05
Челси
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
13Талисманы чемпионатов мира по хоккею
27Как «Зенит» стал чемпионом: «Арсенал» обыграл «Локомотив»
13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Новая ученица Тутберидзе выполнила четверной прыжок на тренировке

13-летняя российская фигуристка Алёна Канышева на тренировке исполнила четверной тулуп.

Наверх

По окончании сезона она перешла от тренера Светланы Пановой, с которой работала в московской спортшколе «Снежные барсы», в группу Этери Тутберидзе.

Во время загрузки произошла ошибка.

В завершившемся сезона Канышева заняла третье место в финале юниорского Гран-при.

В группе Этери Тутберидзе четверные прыжки выполняют Александра Трусова, Анна Щербакова, Софья Акатьева, Камила Валиева, Элизабет Турсынбаева.

В апреле двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что также работает над четверными прыжками. Ранее она перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

 Великолепная подруга футболиста "Спартака" пришла к нему от другого игрока!
Россиянка вошла в топ-10 самых сексуальных спортсменок мира!
Состав России на ЧМ-2019, возможно, самый звездный в истории
Тарасенко в финале, Радулов снова без Кубка Стэнли
США едут на ЧМ за золотом. Они не испугаются даже Россию
Клопп хотел избавиться от Ориги. Он вытащил «Ливерпуль» в финал
«Аякс» — «Тоттенхэм»: 7-й финал Лиги чемпионов Амстердама?
Игроки «Ливерпуля» поют вместе с фанатами (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь