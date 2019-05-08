Новая ученица Тутберидзе выполнила четверной прыжок на тренировке
13-летняя российская фигуристка Алёна Канышева на тренировке исполнила четверной тулуп.
13-летняя российская фигуристка Алёна Канышева на тренировке исполнила четверной тулуп.
По окончании сезона она перешла от тренера Светланы Пановой, с которой работала в московской спортшколе «Снежные барсы», в группу Этери Тутберидзе.
В завершившемся сезона Канышева заняла третье место в финале юниорского
В группе Этери Тутберидзе четверные прыжки выполняют Александра Трусова, Анна Щербакова, Софья Акатьева, Камила Валиева, Элизабет Турсынбаева.
В апреле двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что также работает над четверными прыжками. Ранее она перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.