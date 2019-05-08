Трусова номинирована на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фигуристка Александра Трусова вошла в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фигуристка Александра Трусова вошла в
Помимо 14-летней Трусовой на награду претендуют австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая
Обладатель премии будет объявлен на семинаре EOK, который пройдет
Трусова в прошедшем сезоне второй год подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров.
В предыдущие годы в число претендентов на награду попадали олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова (2014 год) и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева (2015). С 2016 года вручается два приза — в зимних и в летних видах спорта.