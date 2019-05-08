Трусова номинирована на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе

Источник: Спорт РИА Новости

Помимо 14-летней Трусовой на награду претендуют австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

Обладатель премии будет объявлен на семинаре EOK, который пройдет 18—19 мая в Вене. Победивший спортсмен получит 15 тысяч евро, занявший второе место — 8 тысяч евро, третье — 5 тысяч. Ставшие четвертым и пятым получат по 3 тысячи евро каждый.

Трусова в прошедшем сезоне второй год подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров.