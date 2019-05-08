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13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова номинирована на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фигуристка Александра Трусова вошла в шорт-лист номинантов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе в зимних видах спорта, сообщается на сайте Европейских олимпийских комитетов (EOK).

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Источник: Спорт РИА Новости

Помимо 14-летней Трусовой на награду претендуют австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

Обладатель премии будет объявлен на семинаре EOK, который пройдет 18—19 мая в Вене. Победивший спортсмен получит 15 тысяч евро, занявший второе место — 8 тысяч евро, третье — 5 тысяч. Ставшие четвертым и пятым получат по 3 тысячи евро каждый.

Трусова в прошедшем сезоне второй год подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров.

В предыдущие годы в число претендентов на награду попадали олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова (2014 год) и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева (2015). С 2016 года вручается два приза — в зимних и в летних видах спорта.

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