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8 мая, источник: Спорт РИА Новости

Самодурова рассказала о прозвище Мишина

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Софья Самодурова в интервью для Sport24 рассказала, какое прозвище у тренера Алексея Мишина.

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Источник: Спорт РИА Новости

«В нашей группе Алексея Николаевича уже сколько лет называют Шеф. Но это между собой, к тренеру так обращаться нельзя, тренер есть тренер», — рассказала 16-летняя спортсменка.

Она также отметила что тренировочный процесс проходит весело, поскольку у Мишина «потрясающее чувство юмора».

На командном чемпионате мира Софья Самодурова заняла четвертое место в женском одиночном катании.

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