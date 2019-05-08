Самодурова рассказала о прозвище Мишина
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Софья Самодурова в интервью для Sport24 рассказала, какое прозвище у тренера Алексея Мишина.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Софья Самодурова в интервью для Sport24 рассказала, какое прозвище у тренера Алексея Мишина.
«В нашей группе Алексея Николаевича уже сколько лет называют Шеф. Но это между собой, к тренеру так обращаться нельзя, тренер есть тренер», — рассказала 16-летняя спортсменка.
Она также отметила что тренировочный процесс проходит весело, поскольку у Мишина «потрясающее чувство юмора».
На командном чемпионате мира Софья Самодурова заняла четвертое место в женском одиночном катании.