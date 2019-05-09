Уникальный рекорд и провал на Олимпиаде: история Нэйтана Чена

Источник: РИА "Новости"

Юниорские годы

Талант Нэйтана Чена раскрылся рано и был очевиден уже в детские годы. Уроженец Юты с восточной внешностью и фамилией, выдающей у него китайские корни, впервые выступил на этапе юниорского Гран-при в 12-летнем возрасте и выиграл старт!

Со следующего сезона (2013/14) Чен уже полноценно выступал на международном юниорском уровне и, победив на двух этапах ЮГП, пробился в финал, где в напряженной борьбе стал третьим после китайца Бояна Цзиня и россиянина Адьяна Питкеева, который в ту пору являлся учеником Этери Тутберидзе.

Бронзовую медаль Чен завоевал и на своем первом юниорском чемпионате мира в тот же сезон, уступив канадцу Наму Нгуену и все тому же Питкееву.

Но если карьера подопечного Тутберидзе, обещавшая так много, пошла на спад, и Адьян в итоге так и не раскрыл свой талант, то Чен продолжил свой временами тернистый, но достаточно уверенный путь к вершине.

В следующем сезоне американца преследовали травмы, и потому он выступил только на одном этапе ЮГП, став вторым в Хорватии, а на ЮЧМ, где золото выиграл японец Шома Уно, остался аккурат за пределами тройки.

Зато сезон-2015/16 стал для ученика Рафаэля Арутюняна прорывным. Чен выиграл два этапа юниорского Гран-при и обыграл всех в финале, где вторым остался россиянин Дмитрий Алиев.

Кроме того, на взрослом национальном чемпионате США Нэйтан выиграл бронзу, и американская Федерация фигурного катания решила отправить его не только за победой на юниорский чемпионат мира, но и на первый в карьере молодого спортсмена взрослый мировой форум.

Планам этим, правда, не суждено было сбыться, так как Чен получил травму и досрочно завершил сезон, что несколько смазало его окончание юниорской карьеры и оставило без золота чемпионата мира в этой возрастной категории.

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Уникальный контент

Первый же взрослый сезон-2016/17 стал для Чена настоящим прорывом. Ученик Арутюняна еще с юниорских лет отличался великолепной технической базой с уклоном на сложность и смог сразу же удивить мир.

Начав сезон с победы на турнире в Хельсинки, Нэйтан затем с огромным трудом, но все же пробился в финал взрослого Гран-при и там уступил только олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю, но при этом одолел вторую японскую звезду — Шому Уно.

Но главное было даже не в результате. Фурор вызвал прокат американца под Stole the Snow. В программе, поставленной, между прочим, им самим, Чен выполнил четыре четверных прыжка!

Он стал первым фигуристом, чисто исполнившим в одном прокате четверные лутц и флип, а за каскад четверной лутц — тройной тулуп он получил рекордную на тот момент оценку за один прыжковый элемент — 19,9 балла.

После этого подопечный Арутюняна выиграл чемпионат четырех континентов, а также стал бронзовым призером командного чемпионата мира в составе сборной США, показав второй результат в мужском катании. Лишь на чемпионате мира падение оставило Чена на шестой строчке, но благодаря этому выступлению США заработали три путевки на Олимпийские игры в Пхенчхане.

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Олимпийское разочарование

Олимпийский год Чен провел настолько сильно, что, оценивая его итоги сейчас, кажется, что спортсмен провалился.

А ведь речь идет о двух победах на этапах Гран-при и в финале турнира, где он разбил самого Ханю, и о втором золоте чемпионата США, где Чен прыгнул пять четверных прыжков в произвольной программе!

Единственным неудачным отрезком для американца, да и то не в полной мере, стала как раз Олимпиада в Пехнчхане — то есть главный старт сезона.

Сначала Чен показал только четвертый результат в короткой программе командного турнира Игр, что, правда, не помешало ему в составе «звездно-полосатой» сборной взять бронзу, но «звоночка» спортсмен не услышал.

Короткая программа личного турнира фигуристов стала для ученика Арутюняна форменной катастрофой. Постоянные ошибки и падения отправили его на 17-ю строчку протокола без шансов на медали.

Однако американец смог не раскиснуть и в произвольной программе доказал всем чего стоит. Чен первым в истории фигурного катания прыгнул в одном прокате шесть четверных прыжков и, успешно приземлив пять из них, на девять баллов опередил даже Ханю, показавшего в произвольном выступлении второй результат.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TX19SEKD49o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот только японец оформил свое второе в карьере олимпийское золото, в то время как Чен прорвался «лишь» на пятую строчку протокола, меньше чем полбалла уступив по сумме Цзиню, закончившему соревнования четвертым.

Разозленный Нэйтан после этого завершил сезон триумфальным чемпионатом мира, где не просто уничтожил всех конкурентов (правда, в отсутствие Ханю), но и впервые в истории приземлил шесть четверных прыжков, пусть на сальхове и допустил помарку.

Неудержимый

Последний, постолимпийский сезон продемонстрировал серьезность намерений Чена стать главной звездой фигурного катания на долгие годы.

В гонке вооружений фигуристов, когда спортсмены «пачками» прыгают четверные прыжки, демонстрируя феноменальный набор элементов, именно американец остается обладателем самого мощного контента.

Ну, а кроме того Нэйтан, похоже, обрел необходимую стабильность выступлений, в том числе и психологическую. И дело не только в его победах на двух этапах Гран-при и финале серии и очередном титуле чемпиона США.

Ярким подтверждением прогресса спортсмена стал главный старт сезона — чемпионат мира 2019 года в Сайтаме. Там Нэйтан выиграл короткую программу и выступал в произвольной последним.

Когда Ханю перед родными трибунами выдал идеальный и очень сложный прокат, казалось, что именно титулованный японец вернет себе золото ЧМ, но Чен после этого откатался так же идеально, только с более сложным контентом, и легко установил новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме.

Александр Седов

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