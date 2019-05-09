Загитова рассказала о воевавших прадедах и своем отношении ко Дню Победы

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«Для моей семьи День Победы — очень важное событие. У меня есть две истории. Мой прадед воевал под Вязьмой, там же был захоронен. Дедушка с бабушкой обратились к тем людям, которые нашли его могилу, привезли землю и отвезли ее на могилу прапрабабушки», — сказала она в эфире Первого канала.

«У меня еще воевал другой прадедушка. Его призвали на войну в августе 1941 года. Он воевал в составе 139-го стрелкового полка, имел очень много ранений. У него много орденов и медалей. Он вернулся с войны и работал кузнецом. 9 мая я отменяю тренировки и мы всей семьей ходим на парад», — добавила она.