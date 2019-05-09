Медведева рассказала о необычном страхе
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что боится бабочек. Слова спортсменки приводит канадское издание Winnipeg Free Press.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что боится бабочек. Слова спортсменки приводит канадское издание Winnipeg Free Press.
«Все боятся пауков, а я вот боюсь бабочек», — заявила Медведева. Фигуристка сказала, что, увидев это насекомое, она начинает смеяться и плакать одновременно. Медведева не смогла объяснить, откуда у нее появилась эта фобия. Также она отметила, что встречала лишь одного человека с таким же отношением к бабочкам.
8 мая российская спортсменка вступила в спор с болельщиком, который упрекнул ее в использовании английского языка. Анонсируя выступление на шоу в Instagram, спортсменка написала: «See you tonight, Winnipeg (Увидимся сегодня вечером, Виннипег — прим. “Ленты.ру”)». В комментариях ее призвали говорить на русском, в ответ на что Медведева написала: «А город Winnipeg у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком».
Медведева живет и тренируется в канадском Торонто. С лета 2018 года она работает в группе Брайана Орсера. Россиянка — двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей.