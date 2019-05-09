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20:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева рассказала о необычном страхе

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что боится бабочек. Слова спортсменки приводит канадское издание Winnipeg Free Press.

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«Все боятся пауков, а я вот боюсь бабочек», — заявила Медведева. Фигуристка сказала, что, увидев это насекомое, она начинает смеяться и плакать одновременно. Медведева не смогла объяснить, откуда у нее появилась эта фобия. Также она отметила, что встречала лишь одного человека с таким же отношением к бабочкам.

8 мая российская спортсменка вступила в спор с болельщиком, который упрекнул ее в использовании английского языка. Анонсируя выступление на шоу в Instagram, спортсменка написала: «See you tonight, Winnipeg (Увидимся сегодня вечером, Виннипег — прим. “Ленты.ру”)». В комментариях ее призвали говорить на русском, в ответ на что Медведева написала: «А город Winnipeg у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком».

Медведева живет и тренируется в канадском Торонто. С лета 2018 года она работает в группе Брайана Орсера. Россиянка — двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей.

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