Медведева рассказала о необычном страхе

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«Все боятся пауков, а я вот боюсь бабочек», — заявила Медведева. Фигуристка сказала, что, увидев это насекомое, она начинает смеяться и плакать одновременно. Медведева не смогла объяснить, откуда у нее появилась эта фобия. Также она отметила, что встречала лишь одного человека с таким же отношением к бабочкам.

8 мая российская спортсменка вступила в спор с болельщиком, который упрекнул ее в использовании английского языка. Анонсируя выступление на шоу в Instagram, спортсменка написала: «See you tonight, Winnipeg (Увидимся сегодня вечером, Виннипег — прим. “Ленты.ру”)». В комментариях ее призвали говорить на русском, в ответ на что Медведева написала: «А город Winnipeg у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком».