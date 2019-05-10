Без медалей и с новым телом: как Канада изменила Медведеву

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Смеется в глаза хейтерам

Самое важное произошедшее с Евгенией изменение — это, безусловно, ее психология. Попадая в другую страну и совершенно иную систему фигурного катания вообще мало кто сможет оставаться тем, кем был раньше. Все привыкли, что ученицы Этери Тутберидзе — от совсем юных до взрослых — ведут себя примерно одинаково: строго и малообщительно, как бы перенося на себя образ наставницы. Каждый сам для себя решает, хорошо это или плохо, но у Тутберидзе практически стопроцентный результат благодаря концентрации только на деле.

За океаном все происходит иначе. Во-первых, все начинается с тренировок, которые совсем другие.

Если в России тренер тщательно контролирует своего топового спортсмена, то в Канаде, куда переехала Медведева, она сначала даже терялась, когда ее просили самостоятельно провести разминку.

Во-вторых, у Брайана Орсера, как и у большинства других зарубежных специалистов, нет помешательства на быстром достижении результата. Российские болельщики удивлялись и недоумевали от провалов Медведевой, а в Канаде это прогнозировали и продолжали верить в нее. Как итог — на чемпионате мира 2019 года она не просто стала третьей с не самой сильной программой, но и сумела обойти японку Рику Кихиру, которой вообще пророчили золото (хотя тут, конечно, изрядно помогла и сама Кихира, не сумевшая чисто исполнить два тройных акселя из запланированных трех).

Тем не менее можно сделать вывод, что за счет эмоционального запаса, вырабатываемого весь сезон, Медведева смогла преодолеть себя.

А ведь критики на спортсменку по ходу сезона вылилось достаточно. От двукратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпийских игр, к тому же еще и решившей так дерзко уйти от тренера, всегда ждут чего-то особенного. Но Евгения в Канаде научилась принимать поражения и улыбаться, отчего серьезно выросла психологически.

В России с ней такого бы точно не произошло.

«Как реагирую на токсичные комментарии? Мне все равно. Я не всегда их игнорирую, иногда читаю злые комментарии и смеюсь. Очень смешные бывают», — цитирует Медведеву Winnipeg Free Press.

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Новое тело

Профессиональный подход к здоровью — не менее важная составляющая успехов спортсмена, над которой Медведева серьезно задумалась только в первом сезоне под руководством Орсера.

На Олимпиаде в Пхенчхане, например, фигуристка весила всего 43 кг, что было недостаточно для нормального функционирования ее организма.

В Канаде же Евгения обратилась к услугам диетологов, отказалась от мяса и начала серьезно меняться физически, в то время как ранее называла простой принцип «не жрать» залогом своего успеха.

В итоге во время пребывания в Канаде тело спортсменки сильно трансформировалось, что сказывалось на результате. Но это было необходимо, так как из-за прежнего питания ее организм страдал от недостатка важных веществ и витаминов, что выливалось в травмы. Даже внешне, посмотрев на Медведеву, видно, как сильно она подросла.

«Тело выросло, у меня теперь уже абсолютно женское тело. Сейчас я его опять скинула, слежу за своим питанием. Я иду к тому телу, о котором мечтаю — сухому, атлетичному. И я этого добьюсь», — приводит слова фигуристки РИА «Новости».

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Год экспериментов

Что касается непосредственно спортивной составляющей, то здесь до прогресса пока не дошло. И даже наоборот. В первом сезоне с Орсером Медведева завоевала лишь одну золотую медаль — в финале Кубка России, опередив Елизавету Туктамышеву примерно на два балла.

На этапах Гран-при все сложилось гораздо хуже — третье и четвертое место, — и в финал престижной серии она не попала.

На национальном первенстве Евгения и вовсе провалилась с треском — лишь седьмое место, из-за которого она не смогла отобраться в сборную на чемпионат Европы. Ее отдушиной стал чемпионат мира, где Медведева финишировала третьей.

На это были свои объективные причины: адаптация в новой стране, привыкание к другой системе тренировок, эмоциональный стресс. Ко всему прочему, год у Орсера получился еще и насыщенным в плане экспериментов. После ухода от Тутберидзе Медведева решила попробовать себя в кардинально другом образе, отказавшись от привычного трагического, и ей поставили в короткой программе веселый джаз под композицию Натали Коул Orange Colored Sky.

Однако спортсменка чувствовала себя неорганично в номере такого стиля и часто допускала ошибки, так что перед чемпионатом России — в декабре 2018-го — она экстренно поменяла программу: джаз был сменен на музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини, а поставил программу ее близкий друг — бывший узбекистанский фигурист Миша Ге.

В следующем же сезоне Медведева решила, что будет кататься под Muse. Говоря проще, путем проб и ошибок она все еще продолжает искать себя.

Фигуристка также собирается усложняться и в техническом плане. Уже известно, что она пыталась разучивать тройной аксель, однако он у Евгении категорически не пошел.

С будущего сезона Медведева намерена прыгать сразу четверные, и Орсер считает, что она вполне готова к изучению сальхова и тулупа.

В мире с каждым днем становится все больше фигуристок, которые претендуют на то, чтобы стать лучшими. А карьера в фигурном катании, особенно если сравнивать с другими видами спорта, коротка. Со следующего сезона во взрослой категории будут выступать ученицы Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова, владеющие четверными прыжками, а это значит, что на двух готовых конкурентов у Медведевой окажется больше. Сможет ли она выдержать это — уже вопрос.

Однако Евгения в любом случае не жалеет об отъезде за границу, и не впадает в панику из-за того, с чем ей предстоит столкнуться.

«Я просто по-человечески чувствую себя счастливой. Каждый день я наслаждаюсь катанием. И еще я чувствую, что все вокруг меня поддерживают. Так что у меня даже не бывает мыслей о том, чтобы сдаться. Моя главная цель на следующий сезон — сделать четверной сальхов», — заявила Медведеве в беседе с FSO.