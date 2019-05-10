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10 мая, источник: Чемпионат.com

Медведева: В прошлом году ненавидела себя, стыдилась

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о непростом периоде карьеры.

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«В прошлом сезоне я многому научилась. Он был для меня как для личности куда более важен, чем олимпийский сезон. Я прошла через многое за этот год. Прошлый календарный год — с января по декабрь — был ярчайшим в моей жизни.

Олимпийские игры, смена тренера, стиля жизни — радикальные перемены. Для меня важно, что я прошла через это. Было много моментов, когда я была разочарована в себе, стыдилась самой себя. Когда смотрела в зеркало, просто ненавидела себя, поскольку не могла делать ничего из того, что мне хочется.

Тем не менее, ежедневные тренировки в зале и на катке, питание, сон, восстановление и всё остальное принесли свои плоды. Сейчас я восстанавливаюсь от травмы, и это тяжело, прыжки доставляют дискомфорт. Но сейчас у меня есть уверенность, что мне по силам это преодолеть. Мне удавалось справиться с проблемами в прошлых сезонах, в начале этого. Почему не получится сейчас?", — заявила Медведева в интервью Golden Skate в Youtube.

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