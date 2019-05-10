Медведева: В прошлом году ненавидела себя, стыдилась

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

«В прошлом сезоне я многому научилась. Он был для меня как для личности куда более важен, чем олимпийский сезон. Я прошла через многое за этот год. Прошлый календарный год — с января по декабрь — был ярчайшим в моей жизни.

Олимпийские игры, смена тренера, стиля жизни — радикальные перемены. Для меня важно, что я прошла через это. Было много моментов, когда я была разочарована в себе, стыдилась самой себя. Когда смотрела в зеркало, просто ненавидела себя, поскольку не могла делать ничего из того, что мне хочется.