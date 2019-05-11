«Могу делать все, что захочу»: Медведева ответила хейтерам

После переезда в Канаду жизнь российской фигуристки Евгении Медведевой находится под пристальным вниманием со стороны болельщиков и экспертов. Многие поклонники отечественного фигурного катания так и не смогли понять и простить двукратную чемпионку мира за дерзкий уход от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе, из-за чего ищут любой повод поставить спортсменку в неудобное положение.
Некоторое время назад Медведева повздорила с фанатом, который упрекнул ее в использовании английского языка. В своем инстаграме она, анонсируя предстоящее ледовое шоу, написала: «See you tonight, Winnipeg». В комментариях один из болельщиков потребовать от нее общаться на русском, а в ответ получил только ироничное замечание от Евгении:
«А город Winnipeg у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком».
Сейчас Медведева признается, что шквал критики из-за неудачных выступлений по ходу сезона иногда переходил черту. По словам фигуристки, ненавистники советовали ей завершить карьеру, однако она об этом никогда не думала, а со временем научилась справляться с негативом.
Я никогда не думала о завершении карьеры. Многие хейтеры говорили, что мне нужно уйти. Сначала это было обидно, я думала: почему, почему я должна уйти? Но сейчас я хозяйка своей жизни и могу делать все, что захочу. Могу кататься в розовом, и никто не укажет мне, что делать.
Евгения Медведевароссийская фигуристка
Как подчеркнула бывшая ученица Тутберидзе, для нее важно мнение только близких людей, которые ставят цель помочь, а не субъективно раскритиковать.
Я прислушиваюсь только к тем людям, которых по-настоящему уважаю, это мои тренеры, друзья, семья, все, кто помогает мне, кто старается подбодрить меня. Но я не слушаю тех, кто пытается тащить меня вниз — это бесполезно и плохо для моего будущего. Я рада, что понимаю это.
Евгения Медведевароссийская фигуристка
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Кроме того, Медведева рассказала, что в ответ на критику просто продолжала заниматься свои делом. Каждое утро она вставала и отправлялась в зал, где работала по полтора часа, а на льду каталась по четыре-пять часов ежедневно. В итоге, по словам Медведевой, к чемпионату миру она подошла в той физической форме, к которой стремилась.
Евгения научилась не обращать внимание на хейтеров, однако у нее существуют куда более необычные фобии. В интервью канадскому изданию Winnipeg Free Press она призналась в нестандартном страхе — фигуристка страдает лепидоптерофобией, также известной как боязнь бабочек.
«Все боятся пауков, а я вот боюсь бабочек», — заявила Медведева.
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Спортсменка добавила, что, увидев это насекомое, она начинает смеяться и плакать одновременно. При этом девушка сама не понимает, как у нее появилась эта фобия. Также она отметила, что встречала лишь одного человека с таким же восприятием бабочек.
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В период межсезонья 19-летняя Медведева залечила травму, полученную в ходе соревнований. Она также участвует в многих турах ледовых шоу. Болельщиков поразил ее розовый латексный костюм, в котором она выступила на Ice Fantasia 2019 в Южной Корее. Сама она не понимает такого ажиотажа вокруг этого образа.
«Что в нем такого интересного? Да, он яркий и очень крутой. Но это просто короткий топик и мини-юбка — ничего больше», — удивилась она.
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Напомним, что Медведева покинула группу Тутберидзе год назад, перейдя в команду канадского специалиста Брайана Орсера. В первом сезоне под руководством нового тренера Медведева завоевала лишь одну золотую медаль — в финале Кубка России, опередив Елизавету Туктамышеву примерно на два балла. На этапах Гран-при все сложилось гораздо хуже — третье и четвертое место, из-за чего она не попала в финал серии. Спасло сезон неплохое выступление на чемпионате мира, где Медведева вошла в тройку лучших, разделив пьедестал с двумя подопечными Тутберидзе — Алиной Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.