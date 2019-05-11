«Море. Солнце. Красота»: Загитова поделилась фотографиями в купальнике
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в купальнике.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в купальнике.
«Море. Солнце. Красота», — так подписала снимки российская фигуристка, не уточнив место своего отпуска.
В прошедшем сезоне 16-летняя Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира.