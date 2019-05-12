«Слишком много убийств»: Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»

«Я видела в интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Полностью сериал я не смотрела, только начала. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно, когда показывают, как убивают», — приводит сайт ФФККР слова 14-летней спортсменки.

«Если сравнивать шоу с соревнованиями, то я больше люблю соревноваться. Там все идут на максимум, делают всё, что могут, а на показательных часто просто катаются и прыгают не такие сложные прыжки. Но на шоу выступать немного сложнее потому, что размеры ледовой площадки меньше. А так как мы катаем программы как на соревнованиях, разгоняемся, чтобы прыгнуть четверной, который обычно делаем у самого бортика, то возникают опасения, как бы не задеть зрителей, сидящих рядом. Но если катать программу с тройными, то пару раз попробуешь и все нормально», — рассказала спортсменка.