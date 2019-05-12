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08:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Слишком много убийств»: Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров россиянка Александра Трусова поделилась мнением о популярном сериале «Игра престолов», а также сравнила выступления на соревнованиях и на показательных шоу.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заявила, что недавно начала смотреть сериал и не всем довольна.

«Я видела в интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Полностью сериал я не смотрела, только начала. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно, когда показывают, как убивают», — приводит сайт ФФККР слова 14-летней спортсменки.

В новом сезоне Трусова будет выступать в образе героини сериала «Игра Престолов» Дейнерис Таргариен.

Помимо этого, фигуристка отметила, что ей больше нравится выступать на соревнованиях, а программы ледовых шоу ей кажутся более трудными.

«Если сравнивать шоу с соревнованиями, то я больше люблю соревноваться. Там все идут на максимум, делают всё, что могут, а на показательных часто просто катаются и прыгают не такие сложные прыжки. Но на шоу выступать немного сложнее потому, что размеры ледовой площадки меньше. А так как мы катаем программы как на соревнованиях, разгоняемся, чтобы прыгнуть четверной, который обычно делаем у самого бортика, то возникают опасения, как бы не задеть зрителей, сидящих рядом. Но если катать программу с тройными, то пару раз попробуешь и все нормально», — рассказала спортсменка.

Прошедший сезон стал последним на юниорском уровне для 14-летней спортсменки. В сезоне-2019/2020 подопечная Этери Тутберидзе перейдет во взрослое катание.

Трусова является единственной фигуристкой в мире, исполнившей два четверных прыжка в произвольной программе.

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