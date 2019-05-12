Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти за него замуж
Канадский фигурист Нам Нгуен отреагировал на пост россиянки Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Канадский фигурист Нам Нгуен отреагировал на пост россиянки Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Канадский фигурист Нам Нгуен отреагировал на пост россиянки Евгении Медведевой в «Инстаграме». В комментариях он сделал 19-летней уроженке Москвы предложение руки и сердца.
«Will you marry me?» — написал Нгуен. «Next life» (пер. с англ. «В следующей жизни», — прим. «Чемпионата»), — ответила Медведева.
Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов
В обновлённом рейтинге фигуристок, представленным Международным союзом конькобежцев, Евгения занимает третью строчку. Лидирует её соотечественница Алина Загитова.